Хейлунд спас ничью для "Юнайтед" против "Борнмута"

Расмус Хейлунд Гол Расмуса Хейлунда в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" спасти ничью 1:1 в гостях у игравшего вдесятером "Борнмута".

Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно 0:0 с "Кристал Пэлас".

Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Люк Шоу. Также вернулись Лени Йоро, Харри Магуайр, Каземиро и Бруну Фернандеш.

Начало матча проходило без опасных моментов, но в середине первого тайма счет был открыл. Применив прессинг, хозяева совершили перехват на чужой половине поля и доставили мяч в штрафую, где Эванилсон умно отбросил снаряд на Антуана Семеньо, а тот в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Юнайтед" активизировался и на 38-й минуте едва не сравнял счет. После передачи со своей половины поля Алехандро Гарначо выскочил один на один и попытался перебросить мяч через Кепу Аррисабалагу, однако голкипер "Борнмута" не дал перехитрить себя.

"Дьяволы" были хороши в остатке первого тайма, но наиграли лишь на неточный удар Гарначо с дистанции.

С началом второго тайма "вишенки" вновь принялись атаковать, а Данга Уаттара даже попал в штангу.

На 70-й минуте Эванилсон получил от рефери, обратившегося к VAR, прямую красную карточку за грубый подкат против Нуссаира Мазрауи.

В концовке гости устроили настоящий штурм, несколько раз напрягли Кепу, и на шестой компенсированной минуте счет стал равным. Это Расмус Хейлунд подправил мяч в цель с границы вратарской после удара Мануэля Угарте — 1:1.

Счет выглядит справедливым, потому что по игре "Юнайтед" не заслуживали поражения. "Борнмут" вставил себе палку в колеса, когда Эванилсон схлопотал удаление.

"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2025 18:00

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  1. gidro-met 27.04.2025 18:27 # gidro-met
    Тур когда Джексон и Хойлуунд скоре!

    Редкое событие

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  2. electric 27.04.2025 18:25 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

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  3. skydreams 27.04.2025 18:17 # skydreams
    Мойзес Кайседо в этом сезоне АПЛ:

    &#9673; Первый по возвратам мяча (197)
    &#9673; Второй по отборам (100)
    &#9673; Второй по перехватам (47)
    &#9673; Третий по выигранным единоборствам (207)

    [Squawka]


    лучший в мире за работой

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  4. ohrannik 27.04.2025 18:16 # ohrannik
    Эй! Охранник! Коридор к осмотру!

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  5. brown-ale 27.04.2025 18:16 # brown-ale
    Люк Шоу сыграл весь матч? Теперь можно отдыхать до декабря.

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  6. sellman 27.04.2025 18:15 # sellman
    Братики, привет!

    Ни что так не украсит этот вечер, как обосанные лица портовых обмороков из ЛГБТф «Чепухапыль» после ничейки с петухами.

    Жёлтая ковидная картонка так и останется жёлтой!

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  7. thegodfather 27.04.2025 18:13 # thegodfather
    Ферги тайм ссссюда

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  8. kaspteploservis 27.04.2025 18:09 # kaspteploservis
    Пора отключить свет Мураду.

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  9. hojlund 27.04.2025 18:05 # hojlund
    Нападающий летом не нужен.

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  10. superglor 27.04.2025 18:05 # superglor
    Жалкий пригородный МЮ - сосет хyи в борьбе за 14 место

    Великий клуб Ливерпуль - готовится оформлять 20 титул

    Так вам и надо, будете еще долго расплачиваться за все что ваш Саф насосал в 90-х

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  11. van-dijk 27.04.2025 18:04 # van-dijk
    МЮ - клуб конченных пидорасов, подстать его болельщику, долбаёбу Роме Нарейке.
    ФК Рома (не Нарейка) молодцы.

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