Хейлунд спас ничью для "Юнайтед" против "Борнмута"
Гол Расмуса Хейлунда в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" спасти ничью 1:1 в гостях у игравшего вдесятером "Борнмута".
Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно 0:0 с "Кристал Пэлас".
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Люк Шоу. Также вернулись Лени Йоро, Харри Магуайр, Каземиро и Бруну Фернандеш.
Начало матча проходило без опасных моментов, но в середине первого тайма счет был открыл. Применив прессинг, хозяева совершили перехват на чужой половине поля и доставили мяч в штрафую, где Эванилсон умно отбросил снаряд на Антуана Семеньо, а тот в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Юнайтед" активизировался и на 38-й минуте едва не сравнял счет. После передачи со своей половины поля Алехандро Гарначо выскочил один на один и попытался перебросить мяч через Кепу Аррисабалагу, однако голкипер "Борнмута" не дал перехитрить себя.
"Дьяволы" были хороши в остатке первого тайма, но наиграли лишь на неточный удар Гарначо с дистанции.
С началом второго тайма "вишенки" вновь принялись атаковать, а Данга Уаттара даже попал в штангу.
На 70-й минуте Эванилсон получил от рефери, обратившегося к VAR, прямую красную карточку за грубый подкат против Нуссаира Мазрауи.
В концовке гости устроили настоящий штурм, несколько раз напрягли Кепу, и на шестой компенсированной минуте счет стал равным. Это Расмус Хейлунд подправил мяч в цель с границы вратарской после удара Мануэля Угарте — 1:1.
Счет выглядит справедливым, потому что по игре "Юнайтед" не заслуживали поражения. "Борнмут" вставил себе палку в колеса, когда Эванилсон схлопотал удаление.
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
27.04.2025 18:00
Просмотров: 401
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тур когда Джексон и Хойлуунд скоре!
Редкое событие
(ответить)
Вперёд, КНЯЗИ!!!
(ответить)
Мойзес Кайседо в этом сезоне АПЛ:
◉ Первый по возвратам мяча (197)
◉ Второй по отборам (100)
◉ Второй по перехватам (47)
◉ Третий по выигранным единоборствам (207)
[Squawka]
лучший в мире за работой
(ответить)
Эй! Охранник! Коридор к осмотру!
(ответить)
Люк Шоу сыграл весь матч? Теперь можно отдыхать до декабря.
(ответить)
Братики, привет!
Ни что так не украсит этот вечер, как обосанные лица портовых обмороков из ЛГБТф «Чепухапыль» после ничейки с петухами.
Жёлтая ковидная картонка так и останется жёлтой!
(ответить)
Ферги тайм ссссюда
(ответить)
Пора отключить свет Мураду.
(ответить)
Нападающий летом не нужен.
(ответить)
Жалкий пригородный МЮ - сосет хyи в борьбе за 14 место
Великий клуб Ливерпуль - готовится оформлять 20 титул
Так вам и надо, будете еще долго расплачиваться за все что ваш Саф насосал в 90-х
(ответить)
МЮ - клуб конченных пидорасов, подстать его болельщику, долбаёбу Роме Нарейке.
ФК Рома (не Нарейка) молодцы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий