Хейлунд спас ничью для "Юнайтед" против "Борнмута"

Гол Расмуса Хейлунда в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" спасти ничью 1:1 в гостях у игравшего вдесятером "Борнмута".

Стартовый состав "вишенок" не изменился относительно 0:0 с "Кристал Пэлас".



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте "красных дьяволов" появился Люк Шоу. Также вернулись Лени Йоро, Харри Магуайр, Каземиро и Бруну Фернандеш.



Начало матча проходило без опасных моментов, но в середине первого тайма счет был открыл. Применив прессинг, хозяева совершили перехват на чужой половине поля и доставили мяч в штрафую, где Эванилсон умно отбросил снаряд на Антуана Семеньо, а тот в касание поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Юнайтед" активизировался и на 38-й минуте едва не сравнял счет. После передачи со своей половины поля Алехандро Гарначо выскочил один на один и попытался перебросить мяч через Кепу Аррисабалагу, однако голкипер "Борнмута" не дал перехитрить себя.



"Дьяволы" были хороши в остатке первого тайма, но наиграли лишь на неточный удар Гарначо с дистанции.



С началом второго тайма "вишенки" вновь принялись атаковать, а Данга Уаттара даже попал в штангу.



На 70-й минуте Эванилсон получил от рефери, обратившегося к VAR, прямую красную карточку за грубый подкат против Нуссаира Мазрауи.



В концовке гости устроили настоящий штурм, несколько раз напрягли Кепу, и на шестой компенсированной минуте счет стал равным. Это Расмус Хейлунд подправил мяч в цель с границы вратарской после удара Мануэля Угарте — 1:1.



Счет выглядит справедливым, потому что по игре "Юнайтед" не заслуживали поражения. "Борнмут" вставил себе палку в колеса, когда Эванилсон схлопотал удаление.



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче