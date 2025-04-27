Эрик Рамзи прошел собеседование в "Саутгемптоне"

Бывший ассистент "Манчестер Юнайтед" Эрик Рамзи прошел собеседование на должность главного тренера "Саутгемптона".

Напомним, "Саутгемптон" уволил Ивана Юрича сразу, как только подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги в начале апреля.



По информации talkSPORT, одной из рассматриваемых "святыми" кандидатур является Рамзи, который в данный момент возглавляет "Миннесота Юнайтед" из МЛС.



Рамзи отправился в североамериканский клуб из "Манчестер Юнайтед", где он ассистировал Эрику Тен Хагу, Ральфу Рангику и Оле Гуннару Сульшеру.



Переговоры с "Саутгемптоном" провел и Уилл Стилл из "Ланса". Среди прочих специалистов, которых связывают с работой на "Сент-Мэри", значатся Данни Рель, Дэвид Вагнер и Фрэнк Лэмпард, а вот от Стивена Джеррарда работа со "святыми" ускользает.