Жоэлинтон направлен к специалисту

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сообщил, что полузащитник Жоэлинтон был направлен к профильному специалисту с жалобой на колено.

Жоэлинтон, который является ключевой фигурой "Ньюкасла" в этом сезоне, неожиданно пропустил победу 3:0 над "Ипсвичем" накануне.



Оказывается, у 28-летнего бразильца обострился дискомфорт в колене, и теперь "сороки" ожидают вердикта доктора.



"Он собирается к специалисту. Он тренировался в пятницу, но почувствовал, что его колено не на 100 процентов в порядке. Это то самое колено, травму которого он перенес ранее в этом сезоне. Он был великолепен на протяжении ряда матчей, не чувствуя себя на 100 процентов. Но дошло до того, что потребовалось вмешательство. Давайте скрестим пальцы и будем надеяться, что там ничего серьезного", — цитирует Хау Sky Sports.