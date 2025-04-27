"Вест Хэм" теперь обязан выкупить Тодибо

Перед "Вест Хэмом" возникло обязательство выкупить защитника Жан-Клера Тодибо у французской "Ниццы".

Прошлым летом "Вест Хэм" взял Тодибо в аренду до конца сезона 2024/25 с последующим выкупом.



Обязательство по выкупу возникало перед "Вест Хэмом" после того, как "молотобойцы" подтвердят свой статус клуба Премьер-Лиги.



Накануне "Ипсвич" стал последним вылетающим из Премьер-Лиги клубом, а значит теперь "Вест Хэм" обязан выкупить Тодибо у "Ниццы".



По информации BBC, "Вест Хэму" придется заплатить 36.3 млн. фунтов (42.5 млн. евро) за 25-летнего француза.



В этом сезоне Тодибо сыграл 25 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях.