Ван Дейк: "Это будет очень важное лето для "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его клуб ждет "очень важное лето" в плане трансферов.

В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге оформления чемпионства в Премьер-Лиге, однако Ван Дейк не собирается на этом останавливаться и уже думает о будущих успехах, ключом к чему является обновление состава.



"На мой взгляд, история еще не окончена. Клуб очень амбициозен, а планы на лето звучат очень хорошо. Мы здесь все еще можем многого достичь".



"Думаю, что бы ни случилось в плане приходящих и уходящих игроков, это будет очень важное лето для клуба. Убежден, руководство клуба смотрит на это так же, и мы должны верить, что они осуществят задуманное, и это поможет нам побороться за трофеи в предстоящие годы".



"Арне (Слот) проделал великолепную работу. Клопп был и остается легендой этого клуба, но новый тренер добавил новые штрихи в своей манере, сразу не переворачивая все сверху донизу. Вообще, следующее лето будет первым окном, когда Арне сможет по-настоящему принимать свои решения. Это сочетание вселяет в меня уверенность на следующие два года", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.