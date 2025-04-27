Нкунку сообщил "Челси", что хочет уйти
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку сообщил своему клубу о желании уйти грядущим летом.
В этом сезоне Премьер-Лиги Нкунку отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе "Челси", в двух последних поединках даже не выходя на замену.
Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, Нкунку чувствует себя несчастным в "Челси" и уже изучает варианты, которые у него есть на стороне.
В услугах Нкунку заинтересована "Бавария", наводившая справки насчет 27-летнего игрока сборной Франции еще в январе.
Правда, "Баварии" нужно одолжение со стороны "Тоттенхэма" — мюнхенцы смогут позволить себе Нкунку, если "шпоры" выкупят вингера Матиса Теля после аренды.
При этом "Бавария" не готова выложить 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), в которые "Челси" оценивал экс-игрока "РБ Лейпциг" в январе.
27.04.2025 13:00
Просмотров: 643
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Травмы сгубили
(ответить)
это уже давно было понятно... к сожалению, АПЛ не для него. пусть в Германию возвращается
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий