Нкунку сообщил "Челси", что хочет уйти

Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку сообщил своему клубу о желании уйти грядущим летом.

В этом сезоне Премьер-Лиги Нкунку отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе "Челси", в двух последних поединках даже не выходя на замену.



Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, Нкунку чувствует себя несчастным в "Челси" и уже изучает варианты, которые у него есть на стороне.



В услугах Нкунку заинтересована "Бавария", наводившая справки насчет 27-летнего игрока сборной Франции еще в январе.



Правда, "Баварии" нужно одолжение со стороны "Тоттенхэма" — мюнхенцы смогут позволить себе Нкунку, если "шпоры" выкупят вингера Матиса Теля после аренды.



При этом "Бавария" не готова выложить 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), в которые "Челси" оценивал экс-игрока "РБ Лейпциг" в январе.