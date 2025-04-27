Нкунку сообщил "Челси", что хочет уйти

Кристофер Нкунку Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку сообщил своему клубу о желании уйти грядущим летом.

В этом сезоне Премьер-Лиги Нкунку отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе "Челси", в двух последних поединках даже не выходя на замену.

Как сообщает Кристиан Фальк из Bild, Нкунку чувствует себя несчастным в "Челси" и уже изучает варианты, которые у него есть на стороне.

В услугах Нкунку заинтересована "Бавария", наводившая справки насчет 27-летнего игрока сборной Франции еще в январе.

Правда, "Баварии" нужно одолжение со стороны "Тоттенхэма" — мюнхенцы смогут позволить себе Нкунку, если "шпоры" выкупят вингера Матиса Теля после аренды.

При этом "Бавария" не готова выложить 70 миллионов евро (60 млн. фунтов), в которые "Челси" оценивал экс-игрока "РБ Лейпциг" в январе.


Метки Бавария, Нкунку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2025 13:00

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  1. ganinilyha 27.04.2025 13:11 # ganinilyha
    Травмы сгубили

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  2. skydreams 27.04.2025 13:01 # skydreams
    это уже давно было понятно... к сожалению, АПЛ не для него. пусть в Германию возвращается

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