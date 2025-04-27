Слот "не будет сходить с ума" при праздновании титула

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что болельщики не увидят его бурной радости при завоевании титула Премьер-Лиги.

Если "Ливерпуль" избежит поражения против "Тоттенхэма" в воскресенье, то Слот станет первым в истории голландским тренером, выигравшим Премьер-Лигу.



В сезоне 2022/23 Слоту довелось выиграть Эредивизию с "Фейеноордом", поэтому Арне заранее знает, что будет держать себя в руках во время празднования.



"Я получил большое удовольствие, когда "Фейеноорд" выиграл титул. Но я не сходил с ума. Это не так, что я навернул три круга по стадиону. Я просто был очень, очень рад внутри, и я разделил свои эмоции с окружающими меня людьми и фанатами. Но в моменте я никогда не будут самым громким или самым странным. Я не такой".



"Как я могу оценить свое достижение? Пускай другие люди судят. Было бы немного странно судить себя, но я могу судить работу своего штаба и медицинской службы, и они заслуживают большой похвалы за этот сезон", — цитирует Слота The Guardian.