Аморим "совершенно не жалеет" о своем переходе в МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим "совершенно не жалеет" о своем переходе к "красным дьяволам".
Аморим приступил к работе в "Юнайтед" в ноябре, перебравшись из "Спортинга", и толком не сумел выправить результаты "дьяволов" — особенно в Премьер-Лиге.
Тем не менее, Аморим смог лучше погрузиться в проблемы "Юнайтед" и определить решения. Теперь Рубен собирается заложить фундамент для будущих успехов.
"В данный момент я ни о чем не жалею. Если бы вы спросили меня четыре месяца назад, возможно, у меня было бы ощущение, что мне следовало начать со старта следующего сезона".
"Но сегодня я чувствую, что пережитое поможет нам в будущем. Мы много страдаем здесь. У нас было много разочарований, много страданий".
"Но сейчас сезон подходит к концу, и у меня есть ощущение, что это может быть самое важное время на несколько лет вперед".
"Мы собираемся использовать всю собранную информацию, чтобы лучше подготовиться к предстоящим сезонам, поэтому нет, не жалею. Думаю, это вершина того, чего может достичь тренер, поэтому я совершенно не жалею", — цитирует Аморима The Independent.
27.04.2025 11:00
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Ну да, это не на заводе за 50 рублей ебошить
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