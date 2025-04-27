Аморим "совершенно не жалеет" о своем переходе в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим "совершенно не жалеет" о своем переходе к "красным дьяволам".

Аморим приступил к работе в "Юнайтед" в ноябре, перебравшись из "Спортинга", и толком не сумел выправить результаты "дьяволов" — особенно в Премьер-Лиге.



Тем не менее, Аморим смог лучше погрузиться в проблемы "Юнайтед" и определить решения. Теперь Рубен собирается заложить фундамент для будущих успехов.



"В данный момент я ни о чем не жалею. Если бы вы спросили меня четыре месяца назад, возможно, у меня было бы ощущение, что мне следовало начать со старта следующего сезона".



"Но сегодня я чувствую, что пережитое поможет нам в будущем. Мы много страдаем здесь. У нас было много разочарований, много страданий".



"Но сейчас сезон подходит к концу, и у меня есть ощущение, что это может быть самое важное время на несколько лет вперед".



"Мы собираемся использовать всю собранную информацию, чтобы лучше подготовиться к предстоящим сезонам, поэтому нет, не жалею. Думаю, это вершина того, чего может достичь тренер, поэтому я совершенно не жалею", — цитирует Аморима The Independent.