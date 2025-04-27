Гвардиола не сомневается в самоотдаче Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник Кевин Де Брюйне будет стараться изо всех сил в остатке сезона.

В своих недавних интервью Де Брюйне дал понять, что разочарован решением "Сити" не продлевать его истекающий в конце сезона контракт.



Гвардиола понимает чувства своего подопечного, но при этом не сомневается, что Де Брюйне постарается помочь "Сити" финишировать в топ-5 Премьер-Лиги и завоевать Кубок Англии.



"Он вел себя невероятным образом все эти годы, а также — этот месяц, который прошел с его объявления о том, что это его последние месяцы в "Манчестер Сити". И так будет до конца".



"Он действительно хорошо тренируется. Он играет и помогает нам своими навыками, своими талантами. Я знаю, что он хочет лучшего для клуба".



"Я совершенно понимаю его чувства. Иначе и быть не могло. Я лично желаю ему и его семье всего наилучшего", — цитирует Гвардиолу The Independent.