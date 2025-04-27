"Тоттенхэм", "Челси" и "Ньюкасл" заинтересованы в Гехи
"Тоттенхэм", "Челси" и "Ньюкасл" заинтересованы в приобретении капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
Гехи добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Челси" в "Пэлас" в 2021 году. Марк заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге и стал регулярно вызываться в сборную Англии.
Прошлым летом "Пэлас" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" о покупке Гехи, и журналист Фабрицио Романо ожидает, что после окончания этого сезона "сороки" вернутся за Марком.
Также Гехи интересен "Челси" и "Тоттенхэму", однако "Пэлас" продаст 24-летнего англичанина только по правильной цене.
По словам Романо, на "Селхерст Парк" даже допускают, что Гехи останется в клубе до лета 2026, когда истекает контракт Марка.
27.04.2025 09:00
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