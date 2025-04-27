Аморим считает, что МЮ недосчитался 10 голов из-за ухода Рэшфорда и Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда недосчиталась 10 забитых голов, отпустив Маркуса Рэшфорда и Антони в аренду в январе.

В зимнее трансферное окно "Юнайтед" отправил Рэшфорда и Антони в "Астон Виллу" и "Реал Бетис", соответственно. При этом "красные дьяволы" не обзавелись заменой.



В то же время "Юнайтед" разгрузил свою зарплатную ведомость на полмиллиона фунтов в неделю и избавился от игроков, которые не оправдывали ожиданий и вызывали разочарование своей игрой, и для Аморима это важнее.



"Я понимаю, почему вы говорите о Рэшфорде и Антони. Мы лишились этих игроков в январе и не пригасили новых".



"Это был риск, но я думаю, здесь есть вещи важнее, чем лишние 10 забитых голов в этом сезоне".



"Мы стараемся создать нечто более важное. Сейчас мы можем навредить команде, но в будущем это поможет клубу, так что этим путем мы и движемся".



"Это была моя идея, но я старался помочь команде, и иногда, чтобы помочь игрокам, нужно попробовать что-нибудь другое, вот и все", — цитирует Аморима The Independent.