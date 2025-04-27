"Ливерпуль" попытается приобрести Уортона

"Ливерпуль" предпримет попытку приобрести полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона грядущим летом.

"Ливерпуль" пытался укрепить центр поля еще прошлым летом, когда Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" отказал "красным".



Несмотря на то, что "Ливерпуль" очень уверенно провел этот сезон, а Райан Гравенберх раскрылся в опорной зоне, главный тренер "красных" Арне Слот по-прежнему хочет добавить полузащитника своей команде.



По информации The Sun, на радаре у "Ливерпуля" находятся Уортон. "Красные" высоко ценят то, как 21-летний англичанин видит поле и умеет раздавать быстрые передачи атакующим игрокам.



Для приобретения Уортона "Ливерпулю" придется раскошелиться на 50 миллионов фунтов или даже больше.



В январе 2024 Уортон был приобретен "Пэлас" за 18 млн. фунтов у "Блэкберна", которому положено 15 процентов с прибыли от последующей перепродажи игрока "орлами".