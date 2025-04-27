34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 27 апреля, двумя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз
49 очков "Борнмута" уже являются рекордном клуба в высшем дивизионе. С момента назначения Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" в среднем набирает по 1.05 очка за матч в Премьер-Лиге — только у тройки вылетевших команд и "Тоттенхэма" меньше. "Вишенки" набрали семь очков в трех последних встречах с "красными дьяволами" — как и в 12 предыдущих (2 победы, 1 ничья, 9 поражений).
Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук находится под вопросом. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал травмированы.
Защитник "Юнайтед" Диогу Далот рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы. Маттейс Де Лигт и Ама Диалло первыми вернутся из лазарета, Эйден Хевен — следом за ними. Для Лисандро Мартинеса и Джошуа Зиркзее сезон завершен.
ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз
"Ливерпуль" забивал в каждом из 29 последних матчей в Премьер-Лиге — с поражения 0:1 от "Ноттингем Форест" в сентябре. Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон забил четыре гола в пяти своих последних матчах чемпионата. "Красные" не проиграли ни одной из 15 домашних встреч со "шпорами" с учетом всех соревнований (11 побед, 4 ничьи).
Защитник Трент Александер-Арнольд может вернуться в стартовый состав "Ливерпуля". Джо Гомес пока не возобновил тренировки.
Четвертый матч кряду с травмой пропустит капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин.
27.04.2025 06:00
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Дома в туалет по большому ходите? Перед тем как смыть, посмотрите что получилось. Вот это и есть футбольный клуб лузерпуль
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Микки Армянус (крыса)
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Для всех адекватных, белых людей: карлик, очкарик, гусейнович, вонючая чурка, полурослик, полуослик.
Для Мурада: (ласкова) Микки.
З.ы. Более ласково только отчим называет свою носатую игрушку «пись пись».
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все существование синей помойки, все карьеры черных футболистов, сводятся к апологету, вершине, высшей точки их футбольных достижений - построению коридора будущим чемпионам АПЛ сезона 24/25
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Готовим коридор!
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Вперед Красная Армия Арне Клоппа!
За 20-титулом!
Чемпионы наши!!!
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