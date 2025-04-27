34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 27 апреля, двумя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



49 очков "Борнмута" уже являются рекордном клуба в высшем дивизионе. С момента назначения Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" в среднем набирает по 1.05 очка за матч в Премьер-Лиге — только у тройки вылетевших команд и "Тоттенхэма" меньше. "Вишенки" набрали семь очков в трех последних встречах с "красными дьяволами" — как и в 12 предыдущих (2 победы, 1 ничья, 9 поражений).



Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук находится под вопросом. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал травмированы.



Защитник "Юнайтед" Диогу Далот рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы. Маттейс Де Лигт и Ама Диалло первыми вернутся из лазарета, Эйден Хевен — следом за ними. Для Лисандро Мартинеса и Джошуа Зиркзее сезон завершен.



ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" забивал в каждом из 29 последних матчей в Премьер-Лиге — с поражения 0:1 от "Ноттингем Форест" в сентябре. Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон забил четыре гола в пяти своих последних матчах чемпионата. "Красные" не проиграли ни одной из 15 домашних встреч со "шпорами" с учетом всех соревнований (11 побед, 4 ничьи).



Защитник Трент Александер-Арнольд может вернуться в стартовый состав "Ливерпуля". Джо Гомес пока не возобновил тренировки.



Четвертый матч кряду с травмой пропустит капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин.