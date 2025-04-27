34-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Ришарлисон и Виргил Ван Дейк В воскресенье, 27 апреля, двумя поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз

49 очков "Борнмута" уже являются рекордном клуба в высшем дивизионе. С момента назначения Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" в среднем набирает по 1.05 очка за матч в Премьер-Лиге — только у тройки вылетевших команд и "Тоттенхэма" меньше. "Вишенки" набрали семь очков в трех последних встречах с "красными дьяволами" — как и в 12 предыдущих (2 победы, 1 ничья, 9 поражений).

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук находится под вопросом. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал травмированы.

Защитник "Юнайтед" Диогу Далот рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы. Маттейс Де Лигт и Ама Диалло первыми вернутся из лазарета, Эйден Хевен — следом за ними. Для Лисандро Мартинеса и Джошуа Зиркзее сезон завершен.

ЛИВЕРПУЛЬ — ТОТТЕНХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ливерпуль" забивал в каждом из 29 последних матчей в Премьер-Лиге — с поражения 0:1 от "Ноттингем Форест" в сентябре. Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон забил четыре гола в пяти своих последних матчах чемпионата. "Красные" не проиграли ни одной из 15 домашних встреч со "шпорами" с учетом всех соревнований (11 побед, 4 ничьи).

Защитник Трент Александер-Арнольд может вернуться в стартовый состав "Ливерпуля". Джо Гомес пока не возобновил тренировки.

Четвертый матч кряду с травмой пропустит капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2025 06:00

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  1. division 27.04.2025 08:27 # division
    Информация для новичков на fapl.ru
    Дома в туалет по большому ходите? Перед тем как смыть, посмотрите что получилось. Вот это и есть футбольный клуб лузерпуль

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  2. hachidlo 27.04.2025 07:13 # hachidlo
    Микки Армянус (крыса)

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  3. hachidlo 27.04.2025 06:51 # hachidlo
    Для всех адекватных, белых людей: карлик, очкарик, гусейнович, вонючая чурка, полурослик, полуослик.
    Для Мурада: (ласкова) Микки.

    З.ы. Более ласково только отчим называет свою носатую игрушку «пись пись».

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  4. bangladesh 27.04.2025 06:50 # bangladesh
    все существование синей помойки, все карьеры черных футболистов, сводятся к апологету, вершине, высшей точки их футбольных достижений - построению коридора будущим чемпионам АПЛ сезона 24/25

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  5. superglor 27.04.2025 06:29 # superglor
    Готовим коридор!

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  6. naby-keita 27.04.2025 06:26 # naby-keita
    Вперед Красная Армия Арне Клоппа!
    За 20-титулом!
    Чемпионы наши!!!

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