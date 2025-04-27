"Челси" планирует сохранить Бадиашиле

"Челси" не собирается продавать защитника Бенуа Бадиашиле грядущим летом.

Приглашение центрального защитника является одним из приоритетов для "Челси" на летнее окно. В шорт-листе "синих" значатся Марк Гехи из "Кристал Пэлас" и Джаррад Брантуэйт из "Эвертона".



При этом "Челси" уже обладает 10 центральными защитниками. Помимо Бадиашише, это Леви Колуилл, Весле Фофана, Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, Трево Чалоба, Джош Ачимпонг, Ренату Вейга, Аарон Ансельмино и Мамаду Сарр.



С частью из них "Челси" планирует попрощаться, однако Бадиашиле значится в категории тех, кого лондонский клуб предпочитает сохранить.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги 24-летний француз сыграл только пять матчей, включая три выхода в стартовом составе.