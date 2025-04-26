"Вилла" потеряла Рэшфорда с травмой

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил отсутствие нападающего Маркуса Рэшфорда в полуфинальном матче Кубка Англии против "Кристал Пэлас".

В последние недели Рэшфорд выигрывал конкуренцию у Олли Уоткинса, однако Маркуса неожиданно не оказалось в заявке "Виллы" на субботний матч на "Уэмбли".



После поражения со счетом 3:0 Эмери поведал, что арендованный у "Манчестер Юнайтед" игрок получил травму задней поверхности бедра и теперь рискует уже не сыграть в этом сезоне.



"Он получил травму на этой неделе. Вчера мы провели обследование и убедились, что он травмирован. Это задняя поверхность бедра".



"Мы постараемся улучшать его состояние с каждым матчем. Пройдет несколько недель, прежде чем он будет доступен", — цитирует Эмери Sky Sports.