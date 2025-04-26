"Пэлас" стал первым финалистом Кубка Англии

"Кристал Пэлас" вышел в финал Кубка Англии, разгромив "Астон Виллу" в полуфинале со счетом 3:0.

Счет в матче на "Уэмбли" был открыт через полчаса после начала, когда Эберечи Эзе нанес удар в касание с подступов к штрафной — 1:0.



Во втором тайме Жан-Филипп Матета не смог реализовать пенальти, но "Пэлас" не расстроился, и на 58-й минуте Исмаила Сарр тоже показал свое мастерство дальнего удара — 2:0.



Точку в матче в компенсированное время поставил Сарр, убежавший в прорыв по центру — 3:0.



Теперь "орлы" дожидаются, как закончится второй полуфинал, в котором в воскресенье сойдутся "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".



"Кристал Пэлас" — "Астон Вилла" — 3:0 (0:0)



Голы: Эзе 31, Сарр 58, 90.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортон (Хьюз 88), Камада, Митчелл (Чилуэлл 84), Сарр, Эзе (Лерма 79), Матета (Нкетиа 88).



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь (Матсен 60), Макгинн (Бэйли 60), Камара (Баркли 70), Роджерс (Мален 79), Тилеманс, Асенсио (Рэмси 69), Уоткинс.



Предупреждения: Ричардс, Камада, Митчелл — Камара.