"Пэлас" стал первым финалистом Кубка Англии

Эберечи Эзе "Кристал Пэлас" вышел в финал Кубка Англии, разгромив "Астон Виллу" в полуфинале со счетом 3:0.

Счет в матче на "Уэмбли" был открыт через полчаса после начала, когда Эберечи Эзе нанес удар в касание с подступов к штрафной — 1:0.

Во втором тайме Жан-Филипп Матета не смог реализовать пенальти, но "Пэлас" не расстроился, и на 58-й минуте Исмаила Сарр тоже показал свое мастерство дальнего удара — 2:0.

Точку в матче в компенсированное время поставил Сарр, убежавший в прорыв по центру — 3:0.

Теперь "орлы" дожидаются, как закончится второй полуфинал, в котором в воскресенье сойдутся "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити".

"Кристал Пэлас" — "Астон Вилла" — 3:0 (0:0)

Голы: Эзе 31, Сарр 58, 90.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортон (Хьюз 88), Камада, Митчелл (Чилуэлл 84), Сарр, Эзе (Лерма 79), Матета (Нкетиа 88).

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь (Матсен 60), Макгинн (Бэйли 60), Камара (Баркли 70), Роджерс (Мален 79), Тилеманс, Асенсио (Рэмси 69), Уоткинс.

Предупреждения: Ричардс, Камада, Митчелл — Камара.


Метки Астон Вилла, Кристал Пэлас, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 329

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Последние комментарии:




  1. povidlo 26.04.2025 22:23 # povidlo
    Возможно, Россия не хочет прекращать конфликт в Украине, а просто морочит мне голову — Трамп

    В конце сообщения Трамп заявил, что у Владимира Путина «не было причин обстреливать ракетами гражданские районы» в последние несколько дней. Из-за этого он задумался о новых санкциях.

    трамп расчехляет мясистого, которого русня будет сосать)

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  2. hachidlo 26.04.2025 22:16 # hachidlo
    https://i.ibb.co/Chqx92W/evz7-Ksq-TV5k.jpg

    Фото из личного архива Мурада, вызывающая ревность у сидящего в кромешной темноте и холоде ручного дага: ведь в этих объятиях должен быть он, а не лысый, армянский карлик гусейнович. И только эта мысль согревает Мурада холодными каспийскими ночами. Прямо, как отчим согревает свою носатую игрушку, где-то в холодных сургутских подвалах.

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  3. povidlo 26.04.2025 22:12 # povidlo
    Путин на встрече с Уиткоффом подтвердил готовность пидарашки к переговорам с Украиной без всяких предварительных условий

    шнырь трампа нагнул раком путина))

    русня, шо с ебалом?

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  4. gidro-met 26.04.2025 22:11 # gidro-met
    Хах , как бы все силы и эмоции на кубок не растратили . А потом с Форестом без сил и мотивации

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  5. thegodfather 26.04.2025 22:06 # thegodfather
    Еще нагните форест в чемпе и цены вам не будет.
    А там если повезет и в финале кубка.

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  6. kristal-pelas 26.04.2025 22:04 # kristal-pelas
    ПЕЛАС КОМОНЕ!!!

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  7. dexter 26.04.2025 22:01 # dexter
    Прогнули криворожского дипломата.

    Зеленский согласился на предложенные США временное перемирие со следующей недели и переговоры с Россией, которые будет курировать глава его администрации Андрей Ермак.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114455/?c=1#c8044658

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