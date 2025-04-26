Кейн пропустит чемпионский матч "Баварии"

Капитан сборной Англии Харри Кейн пропустит матч, в котором его "Бавария" должна подтвердить свое чемпионство в Бундеслиге.

Перебравшись в "Баварию" из "Тоттенхэма" летом 2023, Кейн пока не завоевал никаких командных трофеев.



Это томительное ожидание первого трофея в карьере Кейна должно прерваться через неделю, 3 мая, когда "Бавария" сыграет на выезде с "РБ Лейпциг". Мюнхенцам достаточно избежать поражения, чтобы стать недосягаемыми для преследующего "Байера".



Нюанс в том, что Кейн пропустит выезд в Лейпциг из-за дисквалификации, которой Харри был подвергнут по причине своей желтой карточки против "Майнца" ранее днем.



Тем не менее, Кейн сделал большой вклад в лидерство "Баварии". Харри является лучшим бомбардиром этого сезона Бундеслиги с 24 голами.



Добавим, по аналогии с Премьер-Лигой, чемпионский кубок Бундеслиги вручается в заключительном домашнем матче сезона, а для "Баварии" это будет противостояние с менхенгладбахской "Боруссией" 10 мая, поэтому Кейн потеряет не так много.