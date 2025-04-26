Кейн пропустит чемпионский матч "Баварии"

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн пропустит матч, в котором его "Бавария" должна подтвердить свое чемпионство в Бундеслиге.

Перебравшись в "Баварию" из "Тоттенхэма" летом 2023, Кейн пока не завоевал никаких командных трофеев.

Это томительное ожидание первого трофея в карьере Кейна должно прерваться через неделю, 3 мая, когда "Бавария" сыграет на выезде с "РБ Лейпциг". Мюнхенцам достаточно избежать поражения, чтобы стать недосягаемыми для преследующего "Байера".

Нюанс в том, что Кейн пропустит выезд в Лейпциг из-за дисквалификации, которой Харри был подвергнут по причине своей желтой карточки против "Майнца" ранее днем.

Тем не менее, Кейн сделал большой вклад в лидерство "Баварии". Харри является лучшим бомбардиром этого сезона Бундеслиги с 24 голами.

Добавим, по аналогии с Премьер-Лигой, чемпионский кубок Бундеслиги вручается в заключительном домашнем матче сезона, а для "Баварии" это будет противостояние с менхенгладбахской "Боруссией" 10 мая, поэтому Кейн потеряет не так много.


Метки Бавария, Кейн

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 26.04.2025 21:43 # gidro-met
    Кстати, Баварка в Лч умудрилась дома Интеру проиграть

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  2. gidro-met 26.04.2025 21:14 # gidro-met
    Его наверно и забрала Баварка чисто чтобы хоть где-то в карьере какой-нибудь кубок уже подержал в руках .

    А то жаль человека , старается же

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  3. gidro-met 26.04.2025 21:13 # gidro-met
    Кейн - лучший бомбардир в истории всех команд , где играл .

    Но есть нюанс :

    Ни одного трофея. Это как вообще

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  4. gidro-met 26.04.2025 21:11 # gidro-met
    Ну это классика , Кейн свою команду к кубку не приводил ,

    Даже прошлый чемпик Бундес профукал


    Но тут уже нереально с Баварией вечно просирать


    Но и здесь мимо , чемпионский матч в пролете .. что за судьба

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