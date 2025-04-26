Мареска похвалил Санчеса после победы над "Эвертоном"

Роберт Санчес Наставник "Челси" Энцо Мареска похвалил своего голкипера Роберта Санчеса после победы 1:0 над "Эвертоном".

В этом сезоне Санчес многократно подвергался критике и на время даже был выведен из стартового состава "Челси" на матчи Премьер-Лиги.

Однако в субботу Санчес сыграл важную роль в победе над "Эвертоном", совершив несколько сейвов во втором тайме, и Мареска надеется, что Робер будет так же хорош в остатке сезона.

"Вы видели его партнеров по команде и то, как они праздновали вместе с ним в конце матча. Команда знает, что это не лучшее время для Роберта, поэтому они стараются поддержать его и помочь ему".

"У Роберта было уже много хороших моментов в этом сезоне. Это нормально, что люди всегда помнят плохое и не помнят хорошее, поэтому насчет Роберта мы помним только ошибки, но у него были и очень хорошие моменты. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, Премьер-Лига, Санчес, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. closer 26.04.2025 20:26 # closer
    мне кажется, ниггеров бесполезно хвалить, они эмоционально нестабильны, особенно когда популяция на данной территории большая

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  2. gidro-met 26.04.2025 20:08 # gidro-met
    Почти без пожаров обошёлся , это уже прогресс

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