Мареска похвалил Санчеса после победы над "Эвертоном"

Наставник "Челси" Энцо Мареска похвалил своего голкипера Роберта Санчеса после победы 1:0 над "Эвертоном".

В этом сезоне Санчес многократно подвергался критике и на время даже был выведен из стартового состава "Челси" на матчи Премьер-Лиги.



Однако в субботу Санчес сыграл важную роль в победе над "Эвертоном", совершив несколько сейвов во втором тайме, и Мареска надеется, что Робер будет так же хорош в остатке сезона.



"Вы видели его партнеров по команде и то, как они праздновали вместе с ним в конце матча. Команда знает, что это не лучшее время для Роберта, поэтому они стараются поддержать его и помочь ему".



"У Роберта было уже много хороших моментов в этом сезоне. Это нормально, что люди всегда помнят плохое и не помнят хорошее, поэтому насчет Роберта мы помним только ошибки, но у него были и очень хорошие моменты. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца", — цитирует Мареску Evening Standard.