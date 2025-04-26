"Ньюкасл" проводил "Ипсвич" из Премьер-Лиги

Разгромив "Ипсвич" со счетом 3:0, "Ньюкасл" поднялся на третье место и подтвердил вылет своего соперника из Премьер-Лиги.

Несмотря на оказываемое сопротивление, дело для "Ньюкасла" сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как на 37-й минуте Бен Джонсон оставил "Ипсвич" вдесятером.



Счет был открыт в самой концовке первого тайма, когда Александер Исак реализовал заработанный Джейкобом Мерфи пенальти — 1:0.



Вскоре после начала второго тайма Дэн Бен головой на дальней штанге замкнул подачу Кирана Триппьера — 2:0.



Точку в матче на 80-й минуте поставил вышедший на замену Уильям Осула, пробив головой после подачи Триппьером углового — 3:0.



Таким образом, "Ньюкасл" реабилитировался за поражение 4:1 от "Астон Виллы" в прошлый уикенд и продолжил борьбу за путевку в Лигу Чемпионов. А "Ипсвич" теперь готовится к Чемпионшипу.



"Ньюкасл" — "Ипсвич". Отчет о матче