"Ньюкасл" проводил "Ипсвич" из Премьер-Лиги

Александер Исак Разгромив "Ипсвич" со счетом 3:0, "Ньюкасл" поднялся на третье место и подтвердил вылет своего соперника из Премьер-Лиги.

Несмотря на оказываемое сопротивление, дело для "Ньюкасла" сдвинулось с мертвой точки лишь после того, как на 37-й минуте Бен Джонсон оставил "Ипсвич" вдесятером.

Счет был открыт в самой концовке первого тайма, когда Александер Исак реализовал заработанный Джейкобом Мерфи пенальти — 1:0.

Вскоре после начала второго тайма Дэн Бен головой на дальней штанге замкнул подачу Кирана Триппьера — 2:0.

Точку в матче на 80-й минуте поставил вышедший на замену Уильям Осула, пробив головой после подачи Триппьером углового — 3:0.

Таким образом, "Ньюкасл" реабилитировался за поражение 4:1 от "Астон Виллы" в прошлый уикенд и продолжил борьбу за путевку в Лигу Чемпионов. А "Ипсвич" теперь готовится к Чемпионшипу.

"Ньюкасл" — "Ипсвич". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 26.04.2025 19:24 # gidro-met
    Пока были в ровных составах - пол матча ни одного не забили )

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  2. superglor 26.04.2025 19:06 # superglor
    Герцоги! Скоро проводим пенсовские недоразумения из зоны ЛЧ

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