Мареска: "Против нас было неприятно играть"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда показала себя "неприятным" соперником в матче против "Эвертона".

Гол Николаса Джексона в первом тайме позволил "Челси" одержать победу 1:0 над "Эвертоном" в субботу и подняться в топ-5 Премьер-Лиги.



Наблюдавший за матчем с трибун "Стэмфорд Бридж" Мареска признает, что во втором тайме "Челси" играл хуже, однако Энцо доволен тем, что "синие" свели количество моментов у соперника к минимуму.



"В первом тайме мы контролировали игру, доминировали, создавали моменты и ничего не позволяли сопернику. Во втором таймы мы слегка сбавили обороты. Это часть игры".



"Хорошая вещь в том, что мы были сильны и достаточно неприятны, когда было нужно. Мы заслужили выиграть матч, и мы рады", — цитирует Мареску Evening Standard.