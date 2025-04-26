Слот: "Кунья — качественный игрок"
Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья достаточно хорош, чтобы выступать за большой клуб Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед" считается главным претендентом на Кунью, который доступен для трансфера за 62.5 млн. фунтов.
Кунья забил 14 голов за "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги, и Слот одобряет намерения "Юнайтед" в отношении 25-летнего бразильца.
"Матеус Кунья — качественный игрок. Он обладает мастерством, чтобы играть за одну из топ-5 команд в Англии".
"Если вы возьмете голландскую лигу и посмотрите на команду с 17-го места, то никакой ее игрок не сможет играть за "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд", — цитирует Слота Daily Mirror.
26.04.2025 17:00
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СЛОТ: "ВЗЯЛ СЕБЕ ФАМИЛИЮ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ"
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как игрок может он и качественный, но фамилия у него дряная конечно
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Качественный Куньи
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