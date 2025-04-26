Слот: "Кунья — качественный игрок"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья достаточно хорош, чтобы выступать за большой клуб Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" считается главным претендентом на Кунью, который доступен для трансфера за 62.5 млн. фунтов.



Кунья забил 14 голов за "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги, и Слот одобряет намерения "Юнайтед" в отношении 25-летнего бразильца.



"Матеус Кунья — качественный игрок. Он обладает мастерством, чтобы играть за одну из топ-5 команд в Англии".



"Если вы возьмете голландскую лигу и посмотрите на команду с 17-го места, то никакой ее игрок не сможет играть за "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд", — цитирует Слота Daily Mirror.