Слот: "Кунья — качественный игрок"

Матеус Кунья Наставник "Ливерпуля" Арне Слот считает, что нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья достаточно хорош, чтобы выступать за большой клуб Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" считается главным претендентом на Кунью, который доступен для трансфера за 62.5 млн. фунтов.

Кунья забил 14 голов за "волков" в этом сезоне Премьер-Лиги, и Слот одобряет намерения "Юнайтед" в отношении 25-летнего бразильца.

"Матеус Кунья — качественный игрок. Он обладает мастерством, чтобы играть за одну из топ-5 команд в Англии".

"Если вы возьмете голландскую лигу и посмотрите на команду с 17-го места, то никакой ее игрок не сможет играть за "Аякс", ПСВ или "Фейеноорд", — цитирует Слота Daily Mirror.


Метки Вулверхэмптон, Кунья, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Слот

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 17:00

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  1. closer 26.04.2025 17:39 # closer
    СЛОТ: "ВЗЯЛ СЕБЕ ФАМИЛИЮ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ"

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  2. bangladesh 26.04.2025 17:38 # bangladesh
    как игрок может он и качественный, но фамилия у него дряная конечно

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  3. gidro-met 26.04.2025 17:11 # gidro-met
    Качественный Куньи

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