Джексон принес "Челси" победу над "Эвертоном"

Николас Джексон 10-й гол Николаса Джексона в этом сезоне Премьер-Лиги принес "Челси" домашнюю победу 1:0 над "Эвертоном".

Единственным изменением в старте "синих" относительно победы 1:2 над "Фулхэмом" стал выход Ромео Лавиа вместо Риса Джеймса.

У "ирисок" Натан Паттерсон вынужденно заменил Джеймса Тарковски, а вместо Армандо Бройи появился Бету.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же подвергли своего соперника давлению, но долгое время моментов не имели, за исключением удара Нони Мадуэке с подступов к штрафной на 14-й минуте, когда свою команду спас Джордан Пикфорд.

На 27-й минуте уже Николасу Джексону предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной, и на сей раз Пикфорд не смог выручить гостей — 1:0.

Гол придал "синим" уверенности, но на второй гол они не наиграли, а в концовке первого тайма даже слегка отдали инициативу "ирискам".

В начале второго тайма Паттерсон неудачно отдал пас назад, но совершивший перехват Джексон не ожидал такого подарка и лишь уткнулся в Пикфорда.

На 63-й минуте "Эвертон" огрызнулся ударом Бету, а вскоре Роберту Санчесу также пришлось отразить выстрел Идриссы Гейе.

На 85-й минуте Джексон сыграл на добивании после сейва Пикфорда, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Спустя пару минут Санчес спас для "Челси" ничью, отразив сложнейший удар Дуайта Макнила по летящему мячу. В итоге счет так и не изменился.

"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы набрать три очка и вернуться в зону Лиги Чемпионов.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 16:30

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 26.04.2025 17:50 # gidro-met
    Совершенно случайно !

    Все первые таймы сегодня закончились 1-0!

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  2. gidro-met 26.04.2025 17:39 # gidro-met
    Трактора белобоких на 5-м месте пока придерживают#

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  3. gidro-met 26.04.2025 17:35 # gidro-met
    Вульва 1-0 !!!!!! Да что за монстры эти куньи

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  4. gameboy 26.04.2025 17:29 # gameboy
    Джексон уже превзошёл Дрогба

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  5. xattoryxattso 26.04.2025 17:28 # xattoryxattso
    так это мы еще и без марески играли так бы ваще им(нам) пизда была бы))

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  6. griboedov 26.04.2025 17:21 # griboedov
    Совокупляетесь, пенсолавы? Что-то мамы ваши трубку не берут.

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  7. gidro-met 26.04.2025 17:19 # gidro-met
    Саутнееееемпти 1:0 !!!!
    Брайти 1:0!!!!!!

    Ждём ещё от Волков голебус!!!надо на чистое 13 место выходить

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  8. narcot 26.04.2025 17:08 # narcot
    Хинштейн признал нехватку укрытий в Курске, но назвал их массовую установку нецелесообразной


    пидорусня, ваши жизни нецелесообразны)))))

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  9. xattoryxattso 26.04.2025 17:05 # xattoryxattso
    интересно, хачиД ло хала мадрид 94 и его ху ИТА будут бойкотировать коридор барсе и сегодняшний финал после пропущенного))) я уверен, что он полностью матч смотрел, санчез человек легкого поведения, но не дырявый - респект, опорка с кайседо в лице ее - топовый матч выдала, лавия тоже с ним уверенно в связке смотрелся, с победой шолси!

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  10. thegodfather 26.04.2025 16:56 # thegodfather
    Есть ощущение что палмер и против юргордена пропадет с поля.

    Зы кароч все что нужно знать - челси с лавией и без это две разные команды.
    Если бы лавия не был полгода на травме - закончили бы в топ 4 спокойно.

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  11. hachidlo 26.04.2025 16:55 # hachidlo
    Квадрупульцы, вы сжимали свои коридоры во время матча?

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  12. gidro-met 26.04.2025 16:52 # gidro-met
    ..."Спустя пару минут Санчес спас для Челси ничью.."

    Чего??? Какую ничью он для Челси спас?

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  13. akado 26.04.2025 16:51 # akado
    Ну шо, Ипсвич порыгал против Челсюков, как любит говорить один тут живущий, сегодня ждем 6-0 от касла, как обычно.

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  14. naby-keita 26.04.2025 16:50 # naby-keita
    Надо было использовать шансы, а не сидеть плакать... Нуньез такой Хуйнез

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  15. ruchnoi-murad 26.04.2025 16:48 # ruchnoi-murad
    Пиковый коридорпуль - Эвертон 1:0
    Кризисный Челси - Эвертон 1:0

    Думайте.

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  16. thegodfather 26.04.2025 16:48 # thegodfather
    Арне Слота пришлось оправдываться после публикации в португальской газете A Bola о том, что следующий выход Нуньеса в стартовом составе в Премьер-Лиге заставит "красных" выплатить "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов.

    Слот уверял, что ничего такого не знает и что клуб никогда не вмешивается в выбор им состава, однако Нуньесу газетная публикация показалась логичным объяснением дефицита игровых минут в последние недели.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114454/

    Все что нужно знать об этом жалком мелком нищебродском клубишке

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  17. brown-ale 26.04.2025 16:38 # brown-ale
    Зачем продолжать выпускать дохлого Палмера?

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  18. bangladesh 26.04.2025 16:37 # bangladesh
    в лондоне сегодня праздник, наливааай!

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  19. naby-keita 26.04.2025 16:37 # naby-keita
    Джексон в очередной раз зарешал и принес победу... а пенсы все равно продолжат его хейтить....

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  20. thegodfather 26.04.2025 16:33 # thegodfather
    Лучше доигрывать концовку без палмера
    Абсолютный обморок, такую хуету творит ояебу. Кпд просто 0.

    Челси по прежнему не в состоянии контролить матчи. При счете 1-0 на 80+ минутах как нехуй ловим опасные контры.
    Лавия дает ебейший буст центру поля.

    Джексон такой же обморок как и палмер кста, несмотря на гол.

    В итоге спс санчесу за победу.
    Дальше пи3да с такой игрой.

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