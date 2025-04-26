Джексон принес "Челси" победу над "Эвертоном"

10-й гол Николаса Джексона в этом сезоне Премьер-Лиги принес "Челси" домашнюю победу 1:0 над "Эвертоном".

Единственным изменением в старте "синих" относительно победы 1:2 над "Фулхэмом" стал выход Ромео Лавиа вместо Риса Джеймса.



У "ирисок" Натан Паттерсон вынужденно заменил Джеймса Тарковски, а вместо Армандо Бройи появился Бету.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же подвергли своего соперника давлению, но долгое время моментов не имели, за исключением удара Нони Мадуэке с подступов к штрафной на 14-й минуте, когда свою команду спас Джордан Пикфорд.



На 27-й минуте уже Николасу Джексону предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной, и на сей раз Пикфорд не смог выручить гостей — 1:0.



Гол придал "синим" уверенности, но на второй гол они не наиграли, а в концовке первого тайма даже слегка отдали инициативу "ирискам".



В начале второго тайма Паттерсон неудачно отдал пас назад, но совершивший перехват Джексон не ожидал такого подарка и лишь уткнулся в Пикфорда.



На 63-й минуте "Эвертон" огрызнулся ударом Бету, а вскоре Роберту Санчесу также пришлось отразить выстрел Идриссы Гейе.



На 85-й минуте Джексон сыграл на добивании после сейва Пикфорда, но гол не был засчитан из-за офсайда.



Спустя пару минут Санчес спас для "Челси" ничью, отразив сложнейший удар Дуайта Макнила по летящему мячу. В итоге счет так и не изменился.



"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы набрать три очка и вернуться в зону Лиги Чемпионов.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче