Джексон принес "Челси" победу над "Эвертоном"
10-й гол Николаса Джексона в этом сезоне Премьер-Лиги принес "Челси" домашнюю победу 1:0 над "Эвертоном".
Единственным изменением в старте "синих" относительно победы 1:2 над "Фулхэмом" стал выход Ромео Лавиа вместо Риса Джеймса.
У "ирисок" Натан Паттерсон вынужденно заменил Джеймса Тарковски, а вместо Армандо Бройи появился Бету.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" сразу же подвергли своего соперника давлению, но долгое время моментов не имели, за исключением удара Нони Мадуэке с подступов к штрафной на 14-й минуте, когда свою команду спас Джордан Пикфорд.
На 27-й минуте уже Николасу Джексону предоставилась возможность пробить с подступов к штрафной, и на сей раз Пикфорд не смог выручить гостей — 1:0.
Гол придал "синим" уверенности, но на второй гол они не наиграли, а в концовке первого тайма даже слегка отдали инициативу "ирискам".
В начале второго тайма Паттерсон неудачно отдал пас назад, но совершивший перехват Джексон не ожидал такого подарка и лишь уткнулся в Пикфорда.
На 63-й минуте "Эвертон" огрызнулся ударом Бету, а вскоре Роберту Санчесу также пришлось отразить выстрел Идриссы Гейе.
На 85-й минуте Джексон сыграл на добивании после сейва Пикфорда, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Спустя пару минут Санчес спас для "Челси" ничью, отразив сложнейший удар Дуайта Макнила по летящему мячу. В итоге счет так и не изменился.
"Челси" не наиграл больше, чем на один гол, однако этого оказалось достаточно, чтобы набрать три очка и вернуться в зону Лиги Чемпионов.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
26.04.2025 16:30
Просмотров: 913
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Совершенно случайно !
Все первые таймы сегодня закончились 1-0!
(ответить)
Трактора белобоких на 5-м месте пока придерживают#
(ответить)
Вульва 1-0 !!!!!! Да что за монстры эти куньи
(ответить)
Джексон уже превзошёл Дрогба
(ответить)
так это мы еще и без марески играли так бы ваще им(нам) пизда была бы))
(ответить)
Совокупляетесь, пенсолавы? Что-то мамы ваши трубку не берут.
(ответить)
Саутнееееемпти 1:0 !!!!
Брайти 1:0!!!!!!
Ждём ещё от Волков голебус!!!надо на чистое 13 место выходить
(ответить)
Хинштейн признал нехватку укрытий в Курске, но назвал их массовую установку нецелесообразной
пидорусня, ваши жизни нецелесообразны)))))
(ответить)
интересно, хачиД ло хала мадрид 94 и его ху ИТА будут бойкотировать коридор барсе и сегодняшний финал после пропущенного))) я уверен, что он полностью матч смотрел, санчез человек легкого поведения, но не дырявый - респект, опорка с кайседо в лице ее - топовый матч выдала, лавия тоже с ним уверенно в связке смотрелся, с победой шолси!
(ответить)
Есть ощущение что палмер и против юргордена пропадет с поля.
Зы кароч все что нужно знать - челси с лавией и без это две разные команды.
Если бы лавия не был полгода на травме - закончили бы в топ 4 спокойно.
(ответить)
Квадрупульцы, вы сжимали свои коридоры во время матча?
(ответить)
..."Спустя пару минут Санчес спас для Челси ничью.."
Чего??? Какую ничью он для Челси спас?
(ответить)
Ну шо, Ипсвич порыгал против Челсюков, как любит говорить один тут живущий, сегодня ждем 6-0 от касла, как обычно.
(ответить)
Надо было использовать шансы, а не сидеть плакать... Нуньез такой Хуйнез
(ответить)
Пиковый коридорпуль - Эвертон 1:0
Кризисный Челси - Эвертон 1:0
Думайте.
(ответить)
Арне Слота пришлось оправдываться после публикации в португальской газете A Bola о том, что следующий выход Нуньеса в стартовом составе в Премьер-Лиге заставит "красных" выплатить "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов.
Слот уверял, что ничего такого не знает и что клуб никогда не вмешивается в выбор им состава, однако Нуньесу газетная публикация показалась логичным объяснением дефицита игровых минут в последние недели.
Источник: http://fapl.ru/posts/114454/
Все что нужно знать об этом жалком мелком нищебродском клубишке
(ответить)
Зачем продолжать выпускать дохлого Палмера?
(ответить)
в лондоне сегодня праздник, наливааай!
(ответить)
Джексон в очередной раз зарешал и принес победу... а пенсы все равно продолжат его хейтить....
(ответить)
Лучше доигрывать концовку без палмера
Абсолютный обморок, такую хуету творит ояебу. Кпд просто 0.
Челси по прежнему не в состоянии контролить матчи. При счете 1-0 на 80+ минутах как нехуй ловим опасные контры.
Лавия дает ебейший буст центру поля.
Джексон такой же обморок как и палмер кста, несмотря на гол.
В итоге спс санчесу за победу.
Дальше пи3да с такой игрой.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий