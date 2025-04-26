Нуньес: "Неудивительно, что я больше не сыграю"
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес раскритиковал свой клуб за дефицит игрового времени.
На своей пресс-конференции в пятницу главному тренеру "Ливерпулю" Арне Слота пришлось оправдываться после публикации в португальской газете A Bola о том, что следующий выход Нуньеса в стартовом составе в Премьер-Лиге заставит "красных" выплатить "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов.
Слот уверял, что ничего такого не знает и что клуб никогда не вмешивается в выбор им состава, однако Нуньесу газетная публикация показалась логичным объяснением дефицита игровых минут в последние недели.
"Неудивительно, что я больше не сыграю, потому что последний матч, на который я вышел в старте в Премьер-Лиге, сложился хорошо, и вдруг..." — написал Нуньес в социальной сети X, после чего удалил свое сообщение.
26.04.2025 16:00
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вот и показал себя
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huyovo играет - сидит. в чем вопросы?
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Друг как в сказке скрипнула дверь
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как заебала рожа этого лошка. поскорее бы он уже съебался с апл
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А как фаны портового борделя на него наяривали при переходе. А теперь он ссыт на них в открытую
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Посадка этого полена на лавку - одно из лучших решений Великого Мудрого Арне Слота, помогшее выиграть титул.
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помойка загубила очередного талантливого игрока.ничего нового.
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Что по этому мерзкому, крысиному поводу скажут фонады нуньеса: армянская бабца и грузинская кучеряшка?
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Мерзкий портовый гадюшник, настоящее змеиное гнездо.
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