Нуньес: "Неудивительно, что я больше не сыграю"

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес раскритиковал свой клуб за дефицит игрового времени.

На своей пресс-конференции в пятницу главному тренеру "Ливерпулю" Арне Слота пришлось оправдываться после публикации в португальской газете A Bola о том, что следующий выход Нуньеса в стартовом составе в Премьер-Лиге заставит "красных" выплатить "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов.

Слот уверял, что ничего такого не знает и что клуб никогда не вмешивается в выбор им состава, однако Нуньесу газетная публикация показалась логичным объяснением дефицита игровых минут в последние недели.

"Неудивительно, что я больше не сыграю, потому что последний матч, на который я вышел в старте в Премьер-Лиге, сложился хорошо, и вдруг..." — написал Нуньес в социальной сети X, после чего удалил свое сообщение.


Метки Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2194

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kapitoxa 26.04.2025 17:25 # kapitoxa
    вот и показал себя

    (ответить)

  2. bangladesh 26.04.2025 16:37 # bangladesh
    huyovo играет - сидит. в чем вопросы?

    (ответить)

  3. gameboy 26.04.2025 16:28 # gameboy
    Друг как в сказке скрипнула дверь

    (ответить)

  4. skydreams 26.04.2025 16:27 # skydreams
    как заебала рожа этого лошка. поскорее бы он уже съебался с апл

    (ответить)

  5. division 26.04.2025 16:18 # division
    А как фаны портового борделя на него наяривали при переходе. А теперь он ссыт на них в открытую

    (ответить)

  6. superglor 26.04.2025 16:17 # superglor
    Посадка этого полена на лавку - одно из лучших решений Великого Мудрого Арне Слота, помогшее выиграть титул.

    (ответить)

  7. sean-dyche18plus 26.04.2025 16:13 # sean-dyche18plus
    помойка загубила очередного талантливого игрока.ничего нового.

    (ответить)

  8. hachidlo 26.04.2025 16:10 # hachidlo
    Что по этому мерзкому, крысиному поводу скажут фонады нуньеса: армянская бабца и грузинская кучеряшка?

    (ответить)

  9. moneycity 26.04.2025 16:07 # moneycity
    Мерзкий портовый гадюшник, настоящее змеиное гнездо.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: