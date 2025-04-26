Нуньес: "Неудивительно, что я больше не сыграю"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес раскритиковал свой клуб за дефицит игрового времени.

На своей пресс-конференции в пятницу главному тренеру "Ливерпулю" Арне Слота пришлось оправдываться после публикации в португальской газете A Bola о том, что следующий выход Нуньеса в стартовом составе в Премьер-Лиге заставит "красных" выплатить "Бенфике" бонус в 4.3 млн. фунтов.



Слот уверял, что ничего такого не знает и что клуб никогда не вмешивается в выбор им состава, однако Нуньесу газетная публикация показалась логичным объяснением дефицита игровых минут в последние недели.



"Неудивительно, что я больше не сыграю, потому что последний матч, на который я вышел в старте в Премьер-Лиге, сложился хорошо, и вдруг..." — написал Нуньес в социальной сети X, после чего удалил свое сообщение.