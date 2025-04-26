"Челси" договаривается с Гиттенсом

Джейми Гиттенс "Челси" вступил переговоры с представителями вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

По информации Sky Sport Germany, "Челси" проявляет "предметный интерес" к Гиттенсу и уже договаривается с самим игроком.

"Челси" готов значительно увеличить годовую зарплату Гиттеса — с нынешних 3 миллионов евро (2.6 млн. фунтов) до 6-7 млн. евро (5.1-6 млн. фунтов).

"Боруссия" открыта к продаже 20-летнего англичанина по правильной цене — порядка 50-60 млн. евро (43-51 млн. фунтов).

Добавим, Гиттенс забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах этого сезона Бундеслиги.


Метки Боруссия, Гиттенс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. sean-dyche18plus 26.04.2025 15:11 # sean-dyche18plus
    самый популярный вопрос среди болельщиков футбольного клуба "Челси" последние 3 года

    КТО ЭТО?

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  2. gidro-met 26.04.2025 15:05 # gidro-met
    Санчо в Боруське по 25 голов участвовал, Мален 15, а этот 8 бля ахахах и уже 60 мультов

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