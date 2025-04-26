"Челси" договаривается с Гиттенсом

"Челси" вступил переговоры с представителями вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.

По информации Sky Sport Germany, "Челси" проявляет "предметный интерес" к Гиттенсу и уже договаривается с самим игроком.



"Челси" готов значительно увеличить годовую зарплату Гиттеса — с нынешних 3 миллионов евро (2.6 млн. фунтов) до 6-7 млн. евро (5.1-6 млн. фунтов).



"Боруссия" открыта к продаже 20-летнего англичанина по правильной цене — порядка 50-60 млн. евро (43-51 млн. фунтов).



Добавим, Гиттенс забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах этого сезона Бундеслиги.