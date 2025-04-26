"Челси" договаривается с Гиттенсом
"Челси" вступил переговоры с представителями вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса.
По информации Sky Sport Germany, "Челси" проявляет "предметный интерес" к Гиттенсу и уже договаривается с самим игроком.
"Челси" готов значительно увеличить годовую зарплату Гиттеса — с нынешних 3 миллионов евро (2.6 млн. фунтов) до 6-7 млн. евро (5.1-6 млн. фунтов).
"Боруссия" открыта к продаже 20-летнего англичанина по правильной цене — порядка 50-60 млн. евро (43-51 млн. фунтов).
Добавим, Гиттенс забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 28 матчах этого сезона Бундеслиги.
26.04.2025 15:00
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самый популярный вопрос среди болельщиков футбольного клуба "Челси" последние 3 года
КТО ЭТО?
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Санчо в Боруське по 25 голов участвовал, Мален 15, а этот 8 бля ахахах и уже 60 мультов
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