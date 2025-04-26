Луис Энрике: "Я и так идеально знаю "Арсенал"

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике заявил, что он и его штаб не будут дополнительно изучать "Арсенал" перед противостоянием в полуфинале Лиги Чемпионов.

Уже в следующий вторник ПСЖ приедет в Лондон, чтобы сыграть первый полуфинальный матч элитного европейского турнира.



Энрике чувствует, что он слишком хорошо знает "Арсенал", которому парижане проиграли на общем этапе в октябре (2:0), чтобы тратить время на изучение последних матчей команды Микеля Артеты.



"Будем ли мы просматривать последние матчи "Арсенала"? Нет, потому что я и так идеально знаю "Арсенал". Я знаю их давно. Это команда, за которой я слежу", — цитирует Энрике Daily Mirror.