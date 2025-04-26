Мерсон советует "Лидсу" обратить внимание на Стерлинга

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон посоветовал вернувшемуся в Премьер-Лигу "Лидсу" обратить внимание на вингера "Арсенала" Рахима Стерлинга.

Этот сезон Стерлинг проводит за "Арсенал" на правах аренды из "Челси". Рахим так и не смог пробиться в стартовый состав "канониров", поэтому вопрос о постоянном трансфере даже не стоит.



По мнению Мерсона, 30-летнему англичанину стоит перейти в команду, где он сможет играть регулярно и где не такие высокие ожидания.



"Это сложно. Рахим привык играть в футбол постоянно. В "Арсенале" он попадает в основу время от времени. Когда он попадает, это не сильнейший состав "Арсенала".



"Я не знаю, как ему быть дальше. Это будет зависеть от него, но тебе нужно играть каждую неделю, чтобы войти в ритм. Он выходит на матчи, когда им нужно произвести изменения в составе. Я сочувствую ему, но, думаю, в "Арсенале" он не задержится".



"На месте "Лидса" я бы обратил внимание на Рахима. У них молодая команда, им нравится играть в атакующий футбол, а Рахим очень хорош в раздевалке и является хорошим командным игроком".



"Он обладает всем опытом в мире, он выигрывал Премьер-Лигу. Он бы отправился в клуб, где ожидания не так высоки. Если они финишируют в Премьер-Лиге на 17-м месте в следующем году, это будет успех, так что это не был бы плохой переход для него", — сообщил Мерсон Sky Sports.