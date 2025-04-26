Мареска признал, что трансферы "Челси" зависят от Лиги Чемпионов

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что трансферные планы его клуба зависят от попадания в Лигу Чемпионов.

В преддверии домашнего матча против "Эвертона" в субботу "Челси" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, в данный момент не попадая в Лигу Чемпионов.

По словам Марески, летом "Челси" будет ориентироваться на игроков более высокого калибра, если все же сможем запрыгнуть в топ-5.

"Футбол уже не тот, как пять или 10 лет назад, когда правила были другими. Сегодня вы должны быть осторожны с тем, сколько вы тратите. У нас будут цели совершенно другого рода, если мы финишируем в зоне Лиги Чемпионов", — цитирует Мареску The Guardian.


Метки Мареска, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2025 12:00

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  1. theo-zm 26.04.2025 13:19 # theo-zm
    Привыкли мешки драные

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  2. hunter022 26.04.2025 12:15 # hunter022
    ЛЧ Мареске и ко в ближайшее годы придется смотреть по телевизору,с таким позорным составом Лига Европы потолок для него.

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  3. gidro-met 26.04.2025 12:02 # gidro-met
    Хочешь подороже -
    Попади в ЛЧ, заслужи )

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