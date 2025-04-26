Мареска признал, что трансферы "Челси" зависят от Лиги Чемпионов

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска признал, что трансферные планы его клуба зависят от попадания в Лигу Чемпионов.

В преддверии домашнего матча против "Эвертона" в субботу "Челси" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, в данный момент не попадая в Лигу Чемпионов.



По словам Марески, летом "Челси" будет ориентироваться на игроков более высокого калибра, если все же сможем запрыгнуть в топ-5.



"Футбол уже не тот, как пять или 10 лет назад, когда правила были другими. Сегодня вы должны быть осторожны с тем, сколько вы тратите. У нас будут цели совершенно другого рода, если мы финишируем в зоне Лиги Чемпионов", — цитирует Мареску The Guardian.