Слот предупредил, что "Ливерпуль" прибавит в следующем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот предупредил, что его команда прибавит в следующем сезоне.

В данный момент "Ливерпуль" находится всего в одном очке, чтобы подтвердить свое чемпионство в Премьер-Лиге.



В этом сезоне "Ливерпуль" доминировал в Премьер-Лиге, практически не подвергая свое лидерство сомнению, однако Слот по-прежнему видит некоторые изъяны в игре своей команды.



"Каждый тренер в мире хочет стремиться к совершенству, зная, что никогда его, наверное, не достигнет. Но даже в последние недели мы по-прежнему стараемся улучшить некоторые вещи и поддерживать свои стандарты так высоко, как это было весь сезон. Возможно, в некоторых частях сезона или в фазах некоторых матчей мы были весьма близки к моему видению, но в других моментах мы должны действовать гораздо лучше. Мы определенно можем прибавить".



"В целом каждый тренер, который трудится в топ-клубе, хочет контролировать игру, каждую минуту матча, но в этой лиге это едва ли возможно. Во время сезона или во время матчей у нас были фазы, когда мы не имели этого контроля, поэтому, думаю, мы должны стать еще лучше... Позитивная для нас вещь в том, что нам никогда не приходилось отыгрываться, даже если мы не контролировали игру так, как я бы хотел. Нам по-прежнему было сложно забить, но чуть больше владеть мячом и еще больше угрожать сопернику было бы хорошо", — цитирует Слота The Guardian.