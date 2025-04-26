"Бавария" провела переговоры с Хейсеном

Немецкая "Бавария" провела переговоры с представителями защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Ожидается, что Хейсен покинет "Борнмут" грядущим летом, и "вишенки" бессильны этому помешать из-за наличия в контракте Дина пункта о выкупе за 50 миллионов фунтов.



По информации Sky Sport Germany, в данный момент Хейсен является одной из ведущих целей "Баварии" по укреплению центра обороны, однако клуб из Мюнхена будет готов действовать только в случае расставания с кем-либо из имеющихся защитников вроде Кима Мин Джэ.



Несмотря на интерес со стороны других клубов, включая "Челси" и "Ливерпуль", 20-летний игрок сборной Испании "хорошо представляет" свой переход в "Баварию".