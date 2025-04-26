"Арсенал" заинтересован в покупке Кунде

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитника испанской "Барселоны" Жюля Кунде.

Кунде мог приехать в Премьер-Лигу еще летом 2022, когда его хотел "Челси", однако Жюль отверг интерес из Лондона, отправившись из "Севильи" в "Барселону" по сделке стоимостью 42 миллиона фунтов.



С тех пор Кунде утвердился основным правым защитником "Барселоны", хотя сам Жюль неоднократно говорил, что предпочитает играть в центре обороны.



Универсальность Кунде очень нравится главному тренеру "Арсеналу" Микелю Артете, и The Sun утверждает, что "канониры" готовы предложить 55 млн. фунтов за 26-летнего француза.



В данный момент Кунде счастлив в "Барселоне", однако растущие амбиции "Арсенала" и успешная кампания "канониров" в Лиге Европы могут заставить Жюля передумать.