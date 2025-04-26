Макаллистер отреагировал на слухи насчет "Реала"
Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в испанский "Реал".
Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Реал" собирается приобрести игрока в центр поля грядущим летом, ставя Макаллистера выше, чем Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".
Однако Макаллистер, блестяще выступающий за "Ливерпуль" после перехода из "Брайтона" в 2023 году, не собирается в Мадрид.
"Я видел слухи, и эти новости дошли до меня, но важная вещь — это настоящее".
"Мне хорошо в "Ливерпуле", я обладаю большим уважением к клубу, и я не думаю, что есть необходимость говорить о других местах", — сообщил Макаллистер TyC Sports.
26.04.2025 08:00
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