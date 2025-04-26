Макаллистер отреагировал на слухи насчет "Реала"

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в испанский "Реал".

Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Реал" собирается приобрести игрока в центр поля грядущим летом, ставя Макаллистера выше, чем Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".



Однако Макаллистер, блестяще выступающий за "Ливерпуль" после перехода из "Брайтона" в 2023 году, не собирается в Мадрид.



"Я видел слухи, и эти новости дошли до меня, но важная вещь — это настоящее".



"Мне хорошо в "Ливерпуле", я обладаю большим уважением к клубу, и я не думаю, что есть необходимость говорить о других местах", — сообщил Макаллистер TyC Sports.