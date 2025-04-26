Мареска: "У Палмера психологическая проблема"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что голевая "засуха" его атакующего полузащитника Коула Палмера имеет психологические причины.

В данный момент 22-летний Палмер не забивает уже 16 матчей кряду за "Челси", хотя в 22 первых играх сезона Коул отличился 14 раз.



В этот неудачный для Палмера период "Челси" опустился со второго на шестое место в Премьер-Лиге и в данный момент не попадает в Лигу Чемпионов.



Правда, во время своей голевой "засухи" Палмер нанес 41 удар — больше любого другого игрока Премьер-Лиги в этот период, поэтому Мареска склонен считать, что проблема Коула — у него в голове.



"Конечно, это нечто психологическое — не тактическое или техническое".



"Коул остается тем игроком, который забил 14 голов в 20 матчах. Стиль — прежний, тренер — прежний, клуб — прежний. Ничего не изменилось вокруг Коула. Это просто нечто психологическое в данный момент".



"Вы можете видеть, что он слегка обеспокоен, потому что он хочет помогать команде. Вы можете видеть, что у него есть небольшие сложности с этим. Но он показал, насколько счастлив он был против "Фулхэма". Если мы сможем выигрывать матчи, это поможет ему. Конечно, он будет снова забивать голы".



"Если вы пройдетесь матч за матчем, то в каждом у него было минимум один-два момента, поэтому дело не в том, как играет команда", — цитирует Мареску BBC.