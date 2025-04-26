"Реал Бетис" готовит предложение по аренде Антони на сезон 2025/26

Испанский "Реал Бетис" готовит предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды вингера Антони на следующий сезон.

Антони выходил в стартовом составе на каждый матч "Реал Бетис" с тех пор, как был арендован в январе.



Антони проявил себя с лучшей стороны, забив пять голов, и теперь "Реал Бетис" хочет сохранить 25-летнего игрока сборной Бразилии.



В свое время Антони обошелся "Юнайтед" в 86 миллионов фунтов, поэтому продление аренды — единственный способ для "Реал Бетис" сохранить вингера.



По условиям действующего арендного соглашения "Реал Бетис" платит 84 процента от зарплаты Антони плюс бонусы, сообщает The Telegraph.



Добавим, в данный момент "Реал Бетис" занимает пятое место в Ла Лиге, которое дает пропуск в Лигу Чемпионов. Также команда Мануэля Пеллегрини может достичь финала Лиги Конференций.