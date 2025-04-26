4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 26 апреля, пятью поединками продолжится 34-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не знает поражений уже четыре матча Премьер-Лиги кряду, хотя в двух последних уступал в счете к перерыву. "Эвертон" одержал только одну победу в восьми последних поединках чемпионата (5 ничьих, 2 поражения). "Синие" не проигрывают "ирискам" на своем поле в Премьер-Лиге уже 29 матчей кряду.



Защитник "Челси" Мало Гюсто угодил в лазарет с мышечным повреждением. Весле Фофана, Михаил Мудрик, Омари Келлиман и Марк Гиу команде также не помогут.



Защитнику "Эвертона" Джеймсу Тарковски предстоит операция на задней поверхности бедра. Армандо Бройя не сыграет из-за условий своей аренды.



БРАЙТОН — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Брайтон" не выиграл ни одного из шести последних матчей с учетом всех соревнований, хотя до этого — шесть из шести. "Вест Хэм" не знает побед уже шесть поединков кряду в чемпионате (3 ничьи, 3 поражения). "Чайки" лишь однажды уступили "молотобойцам" в 15 последних встречах в рамках Премьер-Лиги (6 побед, 8 ничьих).



Нападающий "Брайтона" Жоао Педро приступает к трехматчевой дисквалификации. У Ян Пола Ван Хекке сотрясение. Тарик Лэмпти, Йоэл Велтман и Каору Митома решили свои проблем со здоровьем.



"Вест Хэм" рассчитывает на выздоровление Аарона Ван-Биссаки, но Эдсону Альваресу нужно чуть больше времени. Крисенсио Саммервилл и Мичейл Антонио также отсутствуют. Эван Фергюсон не сыграет из-за условий своей аренды.



НЬЮКАСЛ — ИПСВИЧ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" выиграл все четыре последних домашних матча в Премьер-Лиге. "Ипсвич" пропускал в каждом из 14 поединков чемпионата в этом календарному году (всего 38 пропущенных), набрав лишь шесть очков из 42 возможных (1 победа, 3 ничьи, 10 поражений). Последний раз "трактористы" побеждали на поле "сорок" в рамках высшего дивизиона еще в феврале 1978 (0:1).



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер находится под наблюдением медиков из-за проблем с задней поверхностью бедра. Свен Ботман пока не готов играть. Льюис Холл и Джамаал Ласселлс вернутся еще не скоро.



Защитник "Ипсвича" Лиф Дэвис был удален против "Арсенала" и теперь вынужден отбыть дисквалификацию на три матча. Лиам Делап играет, несмотря на проблемы с ребрами.



САУТГЕМПТОН — ФУЛХЭМ 17:00



В 2025 году "Саутгемптон" забил дома в Премьер-Лиге только три гола и пропустил 20. "Фулхэм" проиграл оба последних матча в чемпионате. "Дачники" одержали две победы в трех последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге — как и в 11 предыдущих (5 ничьих, 5 поражения).



"Саутгемптон" по-прежнему лишен Чарли Тэйлора и Альберта Гренбека.



Нападающий Родриго Мунис не поможет "Фулхэму". Эмиль Смит-Роу под вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛЕСТЕР 17:00



"Вулверхэмптон" одержал пять победу кряду в высшем дивизионе — впервые с серии из шести в сезоне 1970/71. "Лестер" проиграл 16 из 18 последних матчей в Премьер-Лиге. Во время встречи этих команд в первом круге "волки" находились в пяти очках позади "лис" — теперь в 20 впереди.



Голкипер "Вулверхэмптона" Жозе Са должен быть в порядке, несмотря на полученную на разминке перед "Манчестер Юнайтед" травму. Также могут вернуться Жан-Рикнер Бельгард и Хван Хи Чхан.



Вингер "Лестера" Стефи Мавидиди может уже не сыграть в этом сезоне из-за мышечной травмы. Кейси Макатир возобновил тренировки.