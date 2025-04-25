"Борнмут" согласовал обратный выкуп своего стадиона

"Борнмут" согласовал сделку по обратному выкупу своего стадиона "Виталити".

В 2005 году, выступая в Лиге Один, "Борнмут" продал свой стадион, тогда носивший название "Дин Корт", компании Structadene за 3.5 млн. фунтов, после чего взял его в аренду.



"Вишенки" были вынуждены поступить таким образом, чтобы рассчитаться по накопившимся долгам.



С тех пор "Борнмут" несколько раз пытался вернуть контроль над "Виталити", и сейчас владельцу клуба Биллу Фоули это удалось, сообщать BBC.



Обратный выкуп "Виталити" позволит "Борнмуту" заняться расширением своего стадиона, который в данный момент является

наименее вместительным в Премьер-Лиге.



Сейчас "Виталити" может принять только 11,307 зрителей, тогда как "Борнмут" хочет увеличить вместимость за пределы 20,000.



Расширение "Виталити", который был открыт в 1910 году, а 2001 прошел реконструкцию, станет очередным шагом в развитии "Борнмута", едва перебравшегося на свою новую тренировочную базу за 32 миллиона фунтов.