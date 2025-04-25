Эвра вызвал Суареса на бой

Патрис Эвра и Луис Суарес Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вызвал на бой экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса.

Ранее днем Эвра объявил, что начинает карьеру в качестве бойца смешанных боевых искусств. Патрис дебютирует в октагоне на мероприятии в Париже 23 мая.

"Я официально тренируюсь к своему первому бою в рамках Professional Fighters League. Они выберут моего соперника. Они спросили меня, кому бы я хотел противостоять. Я назвал Луиса Суареса".

"Я заплачу за это из своего кармана. Он даже может укусить меня", — написал Эвра в социальной сети.

Как видно, Эвра до сих пор держит зуб на Суареса, который оскорбил его на расовой почве в матче между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в 2011 году.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Суарес, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 610

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 25.04.2025 22:45 # gidro-met
    Зубастый наверняка ему спистанул чтото по типу: даже мы Жёлтые не так похожи на горилл

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  2. lovrentiy 25.04.2025 22:42 # lovrentiy
    Эх, зря, теперь точно загрызет

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  3. gary47 25.04.2025 22:29 # gary47
    Опущенный понемногу сходит с ума?

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  4. electric 25.04.2025 22:19 # electric
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУ
    прикол в том что эвра пошел в бойцы из-за свареса, а сваресу ваще пох на евру.

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  5. redstyle 25.04.2025 22:07 # redstyle
    Ахахахах обиженный Негро))

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