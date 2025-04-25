Эвра вызвал Суареса на бой
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вызвал на бой экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса.
Ранее днем Эвра объявил, что начинает карьеру в качестве бойца смешанных боевых искусств. Патрис дебютирует в октагоне на мероприятии в Париже 23 мая.
"Я официально тренируюсь к своему первому бою в рамках Professional Fighters League. Они выберут моего соперника. Они спросили меня, кому бы я хотел противостоять. Я назвал Луиса Суареса".
"Я заплачу за это из своего кармана. Он даже может укусить меня", — написал Эвра в социальной сети.
Как видно, Эвра до сих пор держит зуб на Суареса, который оскорбил его на расовой почве в матче между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в 2011 году.
25.04.2025 22:00
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Зубастый наверняка ему спистанул чтото по типу: даже мы Жёлтые не так похожи на горилл
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Эх, зря, теперь точно загрызет
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Опущенный понемногу сходит с ума?
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУ
прикол в том что эвра пошел в бойцы из-за свареса, а сваресу ваще пох на евру.
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Ахахахах обиженный Негро))
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