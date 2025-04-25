Эвра вызвал Суареса на бой

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вызвал на бой экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса.

Ранее днем Эвра объявил, что начинает карьеру в качестве бойца смешанных боевых искусств. Патрис дебютирует в октагоне на мероприятии в Париже 23 мая.



"Я официально тренируюсь к своему первому бою в рамках Professional Fighters League. Они выберут моего соперника. Они спросили меня, кому бы я хотел противостоять. Я назвал Луиса Суареса".



"Я заплачу за это из своего кармана. Он даже может укусить меня", — написал Эвра в социальной сети.



Как видно, Эвра до сих пор держит зуб на Суареса, который оскорбил его на расовой почве в матче между "Юнайтед" и "Ливерпулем" в 2011 году.