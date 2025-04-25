Эмери хочет преуспеть и в Премьер-Лиге, и в Кубке Англии

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда настроена сильно завершить сезон на обоих фронтах.

В концовке сезона "Вилла" ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги, а также готовится сыграть полуфинал Кубка Англии против "Кристал Пэлас".



Для Эмери обе эти цели одинаково важны, и Унаи хочет преуспеть на обоих фронтах.



"Сейчас у нас остаются два соревнования, и мы сосредоточены на том, чтобы как можно лучше провести каждый матч в каждом соревновании. Попасть в Европу — одна из наших ясных целей".



"Первый способ попасть в Европу — через Премьер-Лигу. Второй — через завоевание Кубка Англии".



"Сейчас мы не можем выбирать какое-то одно соревнование. Мы выбираем оба соревнования. У нас есть два способа позитивно завершить сезон", — цитирует Эмери talkSPORT.