Гвардиола уверен, что "Сити" вернется к борьбе за титул

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что в следующем сезоне его команда вернется к борьбе за титул Премьер-Лиги.

"Сити" еще несколько месяцев назад попрощался с надеждами защитить чемпионское звание, которое "горожане" могут официально сложить в воскресенье, когда "Ливерпуль" сыграет против "Тоттенхэма".

Однако Гвардиола ожидает, что этот сезон так и останется исключением, и в следующей кампании "Сити" вернется на свой уровень.

"Я много раз говорил, что этот сезон не назовешь хорошим, независимо от того, выйдем ли мы в финал (Кубка Англии), попадем ли мы в Лигу Чемпионов".

"Конечно, мы бы хотели минимизировать ущерб для клуба, но Премьер-Лига — это то, что по-настоящему диктует, как сложился ваш сезон, потому что это дает ощущение счастья неделя за неделей и позволяет чувствовать, что ваши дела идут хорошо".

"В следующем сезоне мы будем лучше. Думаю, каждый выучил урок. Думаю, мы чуть лучше поборемся в Премьер-Лиге, чем в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2025 20:00

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  1. gidro-met 25.04.2025 20:38 # gidro-met
    Не , это уже крах.
    Будут Арсенал , Ньюкасл и Челси решать

    (ответить)

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