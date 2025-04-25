Гвардиола уверен, что "Сити" вернется к борьбе за титул

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что в следующем сезоне его команда вернется к борьбе за титул Премьер-Лиги.

"Сити" еще несколько месяцев назад попрощался с надеждами защитить чемпионское звание, которое "горожане" могут официально сложить в воскресенье, когда "Ливерпуль" сыграет против "Тоттенхэма".



Однако Гвардиола ожидает, что этот сезон так и останется исключением, и в следующей кампании "Сити" вернется на свой уровень.



"Я много раз говорил, что этот сезон не назовешь хорошим, независимо от того, выйдем ли мы в финал (Кубка Англии), попадем ли мы в Лигу Чемпионов".



"Конечно, мы бы хотели минимизировать ущерб для клуба, но Премьер-Лига — это то, что по-настоящему диктует, как сложился ваш сезон, потому что это дает ощущение счастья неделя за неделей и позволяет чувствовать, что ваши дела идут хорошо".



"В следующем сезоне мы будем лучше. Думаю, каждый выучил урок. Думаю, мы чуть лучше поборемся в Премьер-Лиге, чем в этом сезоне", — цитирует Гвардиолу The Independent.