Аморим: "Каждый хочет играть за "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим уверен, что у его клуба не будет проблем с привлечением игроков в летнее трансферное окно.

На днях в прессе появились слухи о том, что нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья отчаянно хочет перейти в "Юнайтед", несмотря на то, что "красные дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.



Аморима это не удивляет. Рубен убежден, что его клуб сохраняет высокую привлекательность для потенциальных новичков.



"Это "Манчестер Юнайтед". По моим ощущениям, есть много игроков, которые хотят играть за наш клуб, но я знаю, что в данный момент мы выглядим немного проблемными, учитывая текучку кадров и результаты".



"Однако у нас есть четкое видение. И это самое простое, что можно объяснить игроку".



"Прежде всего это "Манчестер Юнайтед". Каждый хочет играть за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Аморима Sky Sports.