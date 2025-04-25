Слот: "Оформить титул на "Энфилде" — большая ответственность"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что на его команде лежит "большая ответственность", чтобы оформить титул Премьер-Лиги перед своими болельщиками.

В воскресенье "Ливерпуль" примет на своем поле "Тоттенхэм", имея возможность оформить свой 20-й в истории титул высшего дивизиона.



Однако для этого "Ливерпулю" нужно сыграть вничью или одержать победу, и именно на этом Слот призывает сосредоточиться, не предаваясь праздничному настроению раньше времени.



"Во-первых, это большая ответственность, потому что нам известно, что предыдущий раз этот клуб выигрывал лигу во времена ковида. Так что каждый предвкушает воскресенье, но мы знаем, что нам все еще нужно выполнить свою работу и набрать минимум одно очко".



"Это то, что мы знаем, и надеюсь, наши фанаты это тоже знают и поддержат нас наилучшим образом, как они это делают весь сезон. Надеюсь, они знают тот факт, что нам все еще нужно набрать очко".



"Мы это определенно знаем. Это будет славный матч, но на нас лежит ответственность насчет воскресенья", — цитирует Слота BBC.