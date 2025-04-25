Далот рискует пропустить остаток сезона
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы.
В этом сезоне Далот является по-настоящему незаменимым игроком для "Юнайтед", приняв участие в 51 матче с учетом всех соревнований.
Чрезмерная нагрузка привела к тому, что Далот получил мышечное повреждение против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, и теперь 26-летний португалец может уже не помочь "Юнайтед" в оставшихся матчах Премьер-Лиги и Лиги Европы.
"Диогу Далот выбыл из строя. Мы не знаем, надолго ли, но эти матчи, ближайшие матчи, он пропустит. Мы посмотрим насчет конца сезона".
"Может ли он пропустить остаток сезона? Такая вероятность существует, но я не знаю. Мы будем наблюдать его неделя за неделей, потому что он действительно хорошо трудится и может довольно хорошо восстановиться".
"Это что-то мышечное, в его икре. Это следствие череды проведенных матчей и того, что он играл постоянно".
"Мы пытались контролировать это, но некоторые игроки вынуждены играть много минут. Мы должны беречь их, но Далот что-то почувствовал", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима The Independent.
25.04.2025 17:00
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Каково это когда твой отец Мурад?
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москоляку в могиляку (с)
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Игра: найди каспийского уродца, сидящего без света и тепла в кромешной тьме.
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Ору с этого замерзающего уродца))
ruchnoi-murad
Дата регистрации: 07 апреля 2025 г. 17:24
Комментариев на сайте: 29
Откуда: Каспийский фан-клуб SAUSAGE
Источник: http://fapl.ru/users/ruchnoi-murad/
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Та самая ЧВК Рёдан, едут резать русню.
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Откуда: Сбежал в ЧВК Рёдан.
Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/
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Ору с этого беглеца))
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Откуда: Сбежал в Грузию
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Лысый, армянские Зины из Азербайджана не пробегали?
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21-летний Майкл Глосс, сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс
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После ухода из колледжа лошаа начал путешествовать, присоединился к Rainbow Family и помогал в Турции после землетрясения.
За это время Майкл сменил взгляды: стал называть себя Хамзой, интересовался Палестиной и антизападной повесткой, публиковал видео с Путиным, подписался на группы про Сталина и Ленина.
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В его икре, игре, есть что-то мышечное. Мы точно не знаем - что это
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