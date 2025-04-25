Далот рискует пропустить остаток сезона

Диогу Далот Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы икроножной мышцы.

В этом сезоне Далот является по-настоящему незаменимым игроком для "Юнайтед", приняв участие в 51 матче с учетом всех соревнований.

Чрезмерная нагрузка привела к тому, что Далот получил мышечное повреждение против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, и теперь 26-летний португалец может уже не помочь "Юнайтед" в оставшихся матчах Премьер-Лиги и Лиги Европы.

"Диогу Далот выбыл из строя. Мы не знаем, надолго ли, но эти матчи, ближайшие матчи, он пропустит. Мы посмотрим насчет конца сезона".

"Может ли он пропустить остаток сезона? Такая вероятность существует, но я не знаю. Мы будем наблюдать его неделя за неделей, потому что он действительно хорошо трудится и может довольно хорошо восстановиться".

"Это что-то мышечное, в его икре. Это следствие череды проведенных матчей и того, что он играл постоянно".

"Мы пытались контролировать это, но некоторые игроки вынуждены играть много минут. Мы должны беречь их, но Далот что-то почувствовал", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима The Independent.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 398

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Последние комментарии:




  1. pasha-technique 25.04.2025 18:23 # pasha-technique
    Каково это когда твой отец Мурад?

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  2. zheka000000 25.04.2025 18:16 # zheka000000
    москоляку в могиляку (с)

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  3. hachidlo 25.04.2025 18:13 # hachidlo
    https://imgur.com/a/Zr6wL31

    Игра: найди каспийского уродца, сидящего без света и тепла в кромешной тьме.

    (ответить)

  4. kaspteploservis 25.04.2025 18:10 # kaspteploservis
    Ору с этого замерзающего уродца))


    ruchnoi-murad

    Дата регистрации: 07 апреля 2025 г. 17:24
    Комментариев на сайте: 29

    Откуда: Каспийский фан-клуб SAUSAGE

    Источник: http://fapl.ru/users/ruchnoi-murad/

    (ответить)

  5. van-dijk 25.04.2025 18:07 # van-dijk
    Та самая ЧВК Рёдан, едут резать русню.
    https://i.imgur.com/SlKqHjV.jpeg

    Откуда: Сбежал в ЧВК Рёдан.

    Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/

    (ответить)

  6. van-dijk 25.04.2025 18:04 # van-dijk
    Ору с этого беглеца))

    https://yandex.ru/video/preview/7775788256590263187

    Откуда: Сбежал в Грузию

    Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/

    (ответить)

  7. hachidlo 25.04.2025 17:57 # hachidlo
    Лысый, армянские Зины из Азербайджана не пробегали?

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  8. povidlo 25.04.2025 17:53 # povidlo
    Сын замдиректора ЦРУ сдох в Украине, воюя за пидарашку

    21-летний Майкл Глосс, сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс

    Майкл подписал контракт с Минобороны пидарашки после визита на пидарашку в 2023 году. До этого он был ярым «левым», участвовал в антивоенных акциях, поддерживал феминизм и экологические инициативы.

    После ухода из колледжа лошаа начал путешествовать, присоединился к Rainbow Family и помогал в Турции после землетрясения.

    За это время Майкл сменил взгляды: стал называть себя Хамзой, интересовался Палестиной и антизападной повесткой, публиковал видео с Путиным, подписался на группы про Сталина и Ленина.

    Журналисты пишут, что Глосс сам пришёл в московский военкомат и отправился на фронт в составе ВДВ.

    Он был ярым сторонником России и любил её. Оказавшись в Москве, он решил, что хочет быть полезен для спецоперации, но не собирался брать в руки оружие

    ахахаха, гойская падаль сдохла за сруский мир

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  9. narcot 25.04.2025 17:41 # narcot
    Vетеринары на пидорашке))


    https://www.instagram.com/reel/DI05EXoIpM_

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  10. bangladesh 25.04.2025 17:41 # bangladesh
    в фк коридорси остались белые футболисты?

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  11. kaspteploservis 25.04.2025 17:35 # kaspteploservis
    Каспийский уродец пробегал?

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  12. gidro-met 25.04.2025 17:14 # gidro-met
    В его икре, игре, есть что-то мышечное. Мы точно не знаем - что это

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