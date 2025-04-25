Слот отрицает, что он не выпускает Нуньеса, экономя "Ливерпулю" деньги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот опроверг слухи о том, что он перестал выпускать нападающего Дарвина Нуньеса в стартовом составе по финансовым соображениям.

На днях португальская газета A Bola выпустила материал о том, что "Ливерпулю" придется выплатить "Бенфике" очередной бонус в 4.3 млн. фунтов, если Нуньес хотя бы еще раз выйдет в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Слот об этом ничего не знает и верит, что клуб не будет оказывать на него давление при выборе состава.



"Вы всегда верите тому, что говорят журналисты? Ведь не всегда? И я тоже. Иногда лучше не верить всему, что написало насчет игроков".



"Это условие — нечто совершенно новое для меня. Меньше всего я ожидаю, что (спортивный директор) Ричардс Хьюз скажет мне не использовать Нуньеса, потому что это будет стоить нам слишком дорого. Он бы никогда так не поступил. Он никогда не вмешивается в выбор состава", — цитирует Слота The Independent.