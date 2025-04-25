О'Хара предостерег "Юнайтед" от покупки Куньи

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара предостерег "Манчестер Юнайтед" от приобретения нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

"Юнайтед" считается фаворитом в борьбе за Кунью, собираясь выплатить 62.5 млн. фунтов отступных по контракту 25-летнего бразильца с "Вулверхэмптоном".



Однако О'Хара испытывает сомнения насчет самоотдачи Куньи и не понимает, зачем Матеусу переходить в кризисную команду.



"Я настроен немного скептично насчет Матеуса Куньи. Этот футболист обладает великолепным талантом, но есть ли у него желание быть лучшей версией себя за "Манчестер Юнайтед" каждую неделю? Это бы означало упорно трудиться и рвать зубами. Кунья — игрок, которых больше всех в Премьер-Лиге ходит по полю пешком. Разве это прекратится с переходом в "Юнайтед"? Не уверен".



"Манчестер Юнайтед" нужен центральный полузащитник, но Кунья — больше заточенный на атаку игрок. Они избавились от игрока, который бы абсолютно подошел под систему Рубена Аморима, в лице Скотта Мактоминея, разрывающего Серию А в данный момент. Андреас Перейра — другой игрок, от которого "Юнайтед" избавился и который был бы идеален для них".



"На месте Куньи, я бы изначально задумался, хочу ли я переходить в "Юнайтед", учитывая их ситуацию. Я бы не был уверен, что они достаточно хороши. Они были ужасны против "Вулверхэмптона", и я не знаю, куда их клуб движется в ближайшем будущем. За исключением Бруну Фернандеша, у "Юнайтед" ничего нет", — сообщил О'Хара Grosvenor Sport.