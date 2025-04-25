Мерсон: "Вилла" — замечательный вариант для Де Брюйне"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Астон Вилла" стала бы замечательным вариантом для полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

На днях издание Sky Sports сообщило, что "Вилла" задумывается о приглашении Де Брюйне, который покидает "Сити" свободным агентом после 10 лет в клубе.



По мнению Мерсона, в "Вилле" есть все необходимое для успеха 33-летнего бельгийца, даже если тот не будет играть регулярно.



"Это было бы замечательно для "Астон Виллы". Вопрос в том, захочет Кевин Де Брюйне играть каждую неделю, или его устроит играть время от времени?"



"Еси он хочет играть каждую неделю, ему стоит отправиться в Саудовскую Аравию или МЛС. Но если он хочет провести 20-25 матчей лиги за сезон, тогда "Вилла" — замечательный вариант".



"Астон Вилла" обладает рядом перспективных талантов. У них много скорости, и это мечта для Де Брюйне. На "Вилла Парк" большое поле, поэтому только дайте ему мяч. В мировом футболе никто не видит возможность для паса так, как Де Брюйне. Разве что только Трент Александер-Арнольд", — сообщил Мерсон Sky Sports.