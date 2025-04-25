Эстевао объяснил, почему выбрал "Челси"

Вингер Эстевао Виллиан объяснил, почему он выбрал "Челси" для продолжения своей карьеры.

Эстевао считается одним из ярчайших бразильских талантов за последние годы, и у юниора был огромный выбор среди ведущих клубов Европы.



В итоге Эстевао остановил свой выбор на "Челси", который приобрел его у "Палмейраса" за 56 миллионов фунтов, и уже в июле 18-летний бразилец присоединится к команде Энцо Мареске.



Эстевао уверен, что сделал правильный выбор для своего будущего, потому что "Челси" представил ему заманчивый проект развития.



"Многие люди спрашивали меня, почему мы выбрали "Челси", но они не понимают, как сильно "Челси" хотел меня и как сильно они верят в моей потенциал".



"Эти люди не знают о проекте, который "Челси" представил нам. Для молодого игрока эти вещи многое значит, и я знаю, что мы приняли правильное решение отправиться в Лондон", — цитирует Эстевао talkSPORT.