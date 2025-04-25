Гиггз: "Мне нравится Аморим"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз выразил свою поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Рубену Амориму.

В данный момент "Юнайтед" затевает очередную перестройку под приглашенного по ходу этого сезона Аморима.



В связи с этим у Гиггза есть опасения, ведь у "Юнайтед" не было порядка с трансферами в предыдущие годы, однако Райан верит в Аморима.



"Работа над комплектацией состава в последние 10-12 лет — и я имел к этому отношение — была недостаточно хороша".



"Любому бизнесу, любой команде нужен порядок с наймом персонала. Вам нужно немного удачи. Вам нужна молодежь, и у нас была делающая первые шаги молодежь. Поэтому в наше время у нас была группа молодых игроков и лучшие в Британии игроки вроде Кантона, Канчельскиса, Шмейхеля".



"Поэтому вам нужно немного удачи с молодыми игроками. Нужен порядок с комплектацией состава. И время. Но мне нравится тренер, мне нравится Аморим".



"Думаю, он харизматичен, ему нужно время, ему нужны несколько трансферных окон, ему нужна поддержка, а также ему нужно помощь с тем, что значит быть игроком "Юнайтед" и как игрок "Юнайтед" должен выглядеть", — цитирует Гиггза Daily Mail.