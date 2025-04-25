Хейсен собирается в "Челси", потому что его не зовет "Реал"

Защитник "Борнмута" Дин Хейсен готов перейти в "Челси", если его так и не позовет испанский "Реал".

Ранее появилась информация, что Хейсен предпочитает остаться в Премьер-Лиге и что "Челси" лидирует в борьбе за Дина.



The Guardian подтверждает, что в данный момент "Челси" имеет наиболее высокие шансы заполучить 20-летнего игрока сборной Испании, однако это связано лишь с нерешительностью "Реала".



В идеале Хейсен хотел бы перейти именно в "Реал", однако в Мадриде не уверены, что могут позволить себе потратить 50 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Дина в качестве отступных.



В последнее время у "Реала" нет привычки тратить большие деньги на трансферном рынке. Гранд Ла Лиги подписал Килиана Мбаппе свободным агентом и теперь надеется сделать то же самое с Трентом Александер-Арнольдом.



Поэтому "Челси" пытается выжать максимум из этой ситуации. "Синие" уже работают над согласованием трансфера Хейсена, надеясь взять Дина на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.