Хейсен собирается в "Челси", потому что его не зовет "Реал"

Дин Хейсен Защитник "Борнмута" Дин Хейсен готов перейти в "Челси", если его так и не позовет испанский "Реал".

Ранее появилась информация, что Хейсен предпочитает остаться в Премьер-Лиге и что "Челси" лидирует в борьбе за Дина.

The Guardian подтверждает, что в данный момент "Челси" имеет наиболее высокие шансы заполучить 20-летнего игрока сборной Испании, однако это связано лишь с нерешительностью "Реала".

В идеале Хейсен хотел бы перейти именно в "Реал", однако в Мадриде не уверены, что могут позволить себе потратить 50 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Дина в качестве отступных.

В последнее время у "Реала" нет привычки тратить большие деньги на трансферном рынке. Гранд Ла Лиги подписал Килиана Мбаппе свободным агентом и теперь надеется сделать то же самое с Трентом Александер-Арнольдом.

Поэтому "Челси" пытается выжать максимум из этой ситуации. "Синие" уже работают над согласованием трансфера Хейсена, надеясь взять Дина на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.


Метки Борнмут, Реал, Хейсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2025 11:00

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  1. tihinya-moiyobir 25.04.2025 11:09 # tihinya-moiyobir
    Пхахахахахахаха членси подбирает никому ненужный мусор как обычно ору

    (ответить)

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