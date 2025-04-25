"Юнайтед" может обменять Хейлунда на Лукмана

"Манчестер Юнайтед" готов предложить своему нападающему Расмусу Хейлунду возможность вернуться в "Аталанту", став разменной монетой в сделке по приобретению бомбардира итальянского клубы Адемолы Лукмана.

Летом 2023 "Юнайтед" приобрел Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов, однако с тех пор Расмус забил лишь 24 гола в 88 матчах.



Особенно тяжело даются голы Хейлунду в последние месяцы, и главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим продолжает выпускать 22-летнего датчанина на острие атак лишь за неимением других вариантов.



По информации The Sun, в преддверии летнего трансферного окна "Юнайтед" вынашивает идею обмена Хейлунда на Лукмана, раскрывшегося в качестве бомбардира в Италии.



"Аталанта" по-прежнему высоко ценит Хейлунда, поэтому сделка зависит от готовности Лукмана еще раз попробовать себя в Премьер-Лиге, где он без особого успеха поиграл за "Лестер", "Фулхэм" и "Эвертон".



27-летний игрок сборной Нигерии, родившийся в Лондоне, забил 13 голов за "Аталанту" в этом сезоне Серии А.