Трент по-прежнему собирается в "Реал"

Несмотря на противоречивые слухи, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд по-прежнему собирается перейти в испанский "Реал".

Существуют ожидания, что в конце этого сезона — или даже раньше — "Реал" попрощается со своим главным тренером Карло Анчелотти. Некоторые болельщики "Ливерпуля" зацепились за это, как за повод для Трента передумать уезжать в Мадрид.



Итальянский журналист Фабрицио Романо не осведомлен о том, что "Реал" принял решение избавиться от Анчелотти, но утверждает, что возможный уход его соотечественника не повлияет на будущее Трента.



По словам Романо, переговоры "Реала" и Александер-Арнольда находятся в завершающей стадии, за которой последует заключение сделки.



Таким образом, все идет к тому, что 26-летний игрок сборной Англии присоединится к гранду Ла Лиги свободным агентом.