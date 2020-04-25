Трент по-прежнему собирается в "Реал"
Несмотря на противоречивые слухи, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд по-прежнему собирается перейти в испанский "Реал".
Существуют ожидания, что в конце этого сезона — или даже раньше — "Реал" попрощается со своим главным тренером Карло Анчелотти. Некоторые болельщики "Ливерпуля" зацепились за это, как за повод для Трента передумать уезжать в Мадрид.
Итальянский журналист Фабрицио Романо не осведомлен о том, что "Реал" принял решение избавиться от Анчелотти, но утверждает, что возможный уход его соотечественника не повлияет на будущее Трента.
По словам Романо, переговоры "Реала" и Александер-Арнольда находятся в завершающей стадии, за которой последует заключение сделки.
Таким образом, все идет к тому, что 26-летний игрок сборной Англии присоединится к гранду Ла Лиги свободным агентом.
25.04.2025 09:00
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