Гюндоган признал, что "Сити" провалил этот сезон

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признал, что его команда провалила этот сезон.

В остатке этого сезона "Сити" надеется завоевать путевку в Лигу Чемпионов и Кубок Англии, однако Гюндогану кажется, что даже достижение этих двух целей не исправит общее впечатление от игры "горожан".



"Прошлое показывает, что это не те стандарты, которые мы установили для себя. Мы знаем, что со своей стороны мы были недостаточно хороши на протяжении сезона. Это не изменить, мы лишь можем смириться и быть честными с собой. Важно признать это перед собой".



"У нас остаются еще две цели. Одна — попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон, что крайне важно для клуба и для нас, игроков".



"Другая — постараться выйти в финал Кубка Англии. Мы вернемся на "Уэмбли", чтобы сыграть полуфинал, и это всегда нечто особенное".



"Это будет тяжело, но это единственная возможность завоевать трофей в этом сезоне, наряду с клубным Чемпионатом Мира. Мы постараемся достичь этого", — сообщил Гюндоган ESPN.